Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Tennessee Titans y los Philadelphia Eagles: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Tennessee Titans y los Philadelphia Eagles

20 sept 2026 - 13:00 Nissan Stadium

Los Tennessee Titans reciben a los Philadelphia Eagles en el Nissan Stadium (Nashville, Tennessee) en la segunda jornada de la NFL. El partido está programado para las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Tennessee Titans y los Philadelphia Eagles

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Tennessee Titans contra Philadelphia Eagles

Ambos equipos presentan bajas y cambios en sus plantillas que afectarán sus estrategias.

Noticias del equipo de los Philadelphia Eagles

Los Eagles sufren un duro golpe en la línea ofensiva y vigilan a sus estrellas defensivas:

El Pro Bowl Landon Dickerson pasó a la lista de lesionados por una rodilla, así que Drew Kendall o Willie Lampkin jugarán de guardia izquierdo, lo que pone a prueba la comunicación para proteger a Jalen Hurts.

En la defensa, el tackle Jalen Carter se perdió parte de los entrenamientos por una lesión en la muñeca derecha; probablemente juegue con una escayola. El edge rusher Jonathan Greenard sigue limitado por su lesión pectoral y su participación se decidirá en el partido.

En la secundaria , el cornerback Cooper DeJean se perdió las primeras prácticas por problemas en la pantorrilla y el abdomen, pero afirmó que estará listo. El safety Andrew Mukuba se recupera de una lesión en el tobillo y la pierna.

Noticias del equipo de los Tennessee Titans

Bajo la dirección del entrenador jefe Robert Saleh y del coordinador ofensivo Brian Daboll, los Titans buscan mejorar su ataque tras un debut discreto:

En la línea de linebackers , Mohamoud Diabate está OUT tras operarse el pulgar. La buena noticia es que Cedric Gray, linebacker de tercer año, ya entrenó al 100 % y espera el visto bueno del protocolo de conmociones. James Williams Sr. sigue limitado por una distensión en el codo y trabaja con una camiseta amarilla de “sin contacto”.

El novato Anthony Hill Jr., que debutó con 16 placajes, será el linebacker MIKE titular.

Incorporación de última hora : El cornerback Cor'Dale Flott se añadió a última hora al parte de lesiones del viernes por una contractura muscular, aunque el cuerpo técnico no mostró preocupación por su disponibilidad.



