Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Tennessee Titans y los New York Jets: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Tennessee Titans y los New York Jets

13 sept 2026 - 13:00 Nissan Stadium

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026, en la primera jornada de la NFL, en el Nissan Stadium de Nashville (Tennessee) a las 11:00 (CDT).

Será la «temporada de despedida» del actual Nissan Stadium, pues se construye un nuevo recinto al lado, previsto para 2027.

Cómo ver el partido entre los Tennessee Titans y los New York Jets

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vista múltiple : Los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : el nivel Ultimate ofrece vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Canales de retransmisión alternativos : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Tennessee Titans contra New York Jets

Destaca el debut de Robert Saleh como entrenador de los Titans ante su exequipo y el regreso de Geno Smith como mariscal titular de los Jets.

Noticias del equipo de los New York Jets

Breece Hall (RB) : Participa al 100 % (ingle) — Gran noticia para los Jets: su corredor estrella se recuperó de un susto en agosto y liderará el backfield.

Isaiah Davis (RB) : Participa plenamente (rodilla) — Está en condiciones de jugar y será el suplente de Hall.

Kenyon Sadiq (TE) : Participación completa (ingle) — El ala cerrada novato está listo para jugar.

D’Angelo Ponds (CB) : Participación limitada (pantorrilla) — El novato se recupera de una leve distensión.

Joseph Ossai (EDGE) : No ha participado (pie) — Se ha perdido entrenamientos consecutivos y su participación es muy dudosa.

Tim Patrick (WR) : No ha participado (ingle) — Se ha mantenido al margen y es poco probable que juegue.

Noticias del equipo de los Tennessee Titans

Cedric Gray (LB) : No ha participado (conmoción cerebral) — Un duro golpe para la defensa de los Titans. Gray sufrió una conmoción cerebral en un accidente de UTV y está sujeto al protocolo, lo que deja un gran vacío en el centro del campo. Se espera que Cody Barton dé un paso al frente.

Keldric Faulk (DE) : Participación completa (hombro) — Ha entrenado toda la semana y está listo para liderar la línea defensiva.

El resto de la plantilla está en buen estado tras las incorporaciones de Alante Taylor y Juan Delale Robinson.



