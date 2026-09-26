Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Minnesota Vikings: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Minnesota Vikings

27 sept 2026 - 16:05 Raymond James Stadium

Los Tampa Bay Buccaneers reciben a los Minnesota Vikings en el Raymond James Stadium (Tampa, Florida) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 14:05 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Minnesota Vikings

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, los play-offs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de los equipos: Tampa Bay Buccaneers contra Minnesota Vikings

Con 0-2, Tampa Bay busca su primer triunfo ante unos Vikings 2-0 en racha ofensiva.

Noticias del equipo de los Minnesota Vikings

La gran noticia es el regreso del mariscal de campo franquicia Kyler Murray, quien superó el protocolo de conmociones y recuperará su puesto titular, potenciando la doble amenaza con el receptor estelar Justin Jefferson.

Aaron Jones Sr. (RB) : Sufrió una lesión de rodilla a principios de semana, pero ya entrenó con normalidad el viernes y está disponible.

Brett Thorson (P) : Descartado por lesión en el isquiotibial derecho. Los Vikings ficharon al veterano pateador Johnny Hekker.

Nick Samac (C) : Descartado por lesión de rodilla tras no entrenar jueves ni viernes.

Jordan Mason (RB) : Incluido en la lista de reservas por lesión (IR), lo que reduce aún más la profundidad de la plantilla de los Vikings detrás de Aaron Jones.

Noticias del equipo de los Tampa Bay Buccaneers

El equipo de Todd Bowles llega a la Semana 3 con urgencia tras perder contra Bengals y Browns. Las pérdidas de balón, la ineficacia en la zona roja y los colapsos en la protección de pase (7 sacks a Baker Mayfield) han lastrado al equipo. Además, dos titulares defensivos novatos se pierden el partido.

Rueben Bain Jr. (EDGE) : Descartado por lesión en la ingle. La línea defensiva dependerá de Anthony Nelson y Al-Quadin Muhammad para mejorar la presión sobre Murray.

Josiah Trotter (LB) : Baja por lesión en el hombro, lo que merma el cuerpo de linebackers.

Baker Mayfield (QB) : Ya está sano, pero bajo presión. Debe eludir el esquema defensivo de Brian Flores —líder de la liga en blitz—, que ya suma 8 sacks esta temporada.







