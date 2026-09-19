Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Cleveland Browns: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Cleveland Browns

20 sept 2026 - 13:00 Raymond James Stadium

Los Tampa Bay Buccaneers reciben a los Cleveland Browns en el Raymond James Stadium (Tampa, Florida) en la segunda jornada de la NFL. El partido está programado para las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Cleveland Browns

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Límites de cuenta : el plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP; el plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Tampa Bay Buccaneers contra Cleveland Browns

Noticias del equipo de los Tampa Bay Buccaneers

El entrenador Todd Bowles confirmó que el equipo está en buen estado y que ningún jugador es duda.

Jalen McMillan (WR, rodilla): duda. Se perdió la semana 1, pero ha entrenado toda la semana y su evolución es positiva; se decidirá en el último momento.

Miles Killebrew (S) (conmoción cerebral) - Duda : Participó de forma limitada al final de la semana, siguiendo el protocolo de la NFL.

Jacob Parrish (CB) (espalda) - Duda : Participación limitada al final de la semana.

A'Shawn Robinson (DL) : Se perdió parte de los entrenamientos por un día de descanso programado para veteranos, sin lesión.

Noticias del equipo de los Cleveland Browns

Los Browns, ahora dirigidos por el entrenador Todd Monken, tienen un informe de lesiones algo más complejo.

Tyson Campbell (CB) (tobillo) - Dudoso : Se perdió el entrenamiento del jueves pero regresó el viernes, lo que aumenta sus opciones de jugar el domingo.

Teven Jenkins (RG) (espalda) – Baja/Dudoso : Se perdió varios entrenamientos por un problema de espalda, lo que debilita el lado derecho de la línea ofensiva.

Dawand Jones (OT) (cabeza) : Pasó de participar de forma limitada a hacerlo plenamente en los entrenamientos a finales de la semana y tiene luz verde para proteger a Deshaun Watson.

Jerry Jeudy (WR) (muñeca) y G Zion Johnson (rodilla) : ambos titulares ofensivos han entrenado al máximo y no tienen ninguna limitación para el partido.



