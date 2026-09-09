Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots

9 sept 2026 - 20:20 Lumen Field

Los Seattle Seahawks reciben a los New England Patriots en el Lumen Field (Seattle, Washington) en el partido inaugural de la temporada regular de 2026, el Miércoles, 9 de septiembre. El inicio del partido está previsto para las 18:20 CDT.

Cómo ver el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100 MXN 580 al mes Temporada Pro Ultimate MXN 3,600 MXN 670 al mes

Quienes adquieran el paquete «Season Pro Ultimate» también disfrutarán de estas funciones adicionales:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» sobreimpresas.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP; el plan «Ultimate», hasta 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de los equipos: Seattle Seahawks contra New England Patriots

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se preparan para la esperada revancha de la Super Bowl LX, que abrirá la temporada regular de la NFL.

Entre las incorporaciones clave de los Patriots se encuentran A.J. Brown (WR, traspasado desde los Eagles), Romeo Doubs (WR, agente libre) y Alijah Vera-Tucker (LG, agente libre). Han salido Stefon Diggs, Garrett Bradbury y Kayshon Boutee.

En Seattle apenas hubo cambios.

El entrenador Mike Macdonald mantendrá a Sam Darnold como mariscal titular y se apoyará en el receptor Jaxon Smith-Njigba y el corredor Kenneth Walker III.

El mariscal de segundo año Drake Maye dirigirá a los Pats, apoyado por un grupo de receptores liderado por la recién fichada estrella A.J. Brown. Si TreVeyon Henderson se pierde el encuentro por una lesión en el tobillo, Rhamondre Stevenson asumirá el peso del juego terrestre.







