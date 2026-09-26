Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals

27 sept 2026 - 16:05 Levi's Stadium

Los San Francisco 49ers reciben a los Arizona Cardinals en el Levi's Stadium (Santa Clara, California) en un duelo de la División Oeste de la NFC, correspondiente a la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 14:05 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vista múltiple : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : el nivel Ultimate ofrece vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, los playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals

Noticias del equipo de los San Francisco 49ers

Crisis en la línea defensiva : sin Bosa, Height y Thompson Jr., el coordinador Raheem Morris recurre a la rotación “siguiente en la lista”. Se esperan más minutos para los reservas en la presión al quarterback. Para cubrir bajas, los 49ers ficharon al defensa Naquan Jones por un año.

Problemas en la recepción : A las bajas de Ricky Pearsall Jr. y De’Zhaun Stribling, en la lista de lesionados de larga duración (IR), se suma la del receptor Demarcus Robinson. La participación de la estrella Mike Evans es dudosa por una lesión de cadera, aunque el viernes entrenó de forma limitada. El veterano Brandin Cooks se incorporó esta semana al equipo de entrenamiento y Shanahan no descarta ascenderlo para el domingo.

Noticias positivas : Tras descansar a mitad de semana, el corredor Christian McCaffrey, el tackle izquierdo Trent Williams y el linebacker Dre Greenlaw entrenaron al completo el viernes y están listos para jugar.

Noticias del equipo de los Arizona Cardinals

Refuerzo en la secundaria : el CB Garrett Williams debutará en 2026 nueve meses después de su rotura del tendón de Aquiles, un gran impulso para la defensa de Mike LaFleur tras la baja temporada del CB titular Will Johnson por lesión cervical.

Decisiones de última hora : El liniero defensivo Roy López (ingle) y el joven cornerback Max Melton (dedo del pie) son duda. López se ha perdido entrenamientos consecutivos esta semana, por lo que su disponibilidad podría decidirse en los calentamientos del domingo.

Altas : Jacoby Brissett, el guardia izquierdo Isaac Seumalo, el linebacker exterior Josh Sweat y el centro Hjalte Froholdt ya están disponibles.



