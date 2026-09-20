Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Rams de Los Ángeles y los Giants de Nueva York: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre Los Angeles Rams y New York Giants

21 sept 2026 - 20:15 SoFi Stadium

Los Rams de Los Ángeles reciben a los Giants de Nueva York en el SoFi Stadium (Inglewood, California) en la segunda jornada de la NFL. El partido comenzará a las 18:15 (CDT) del lunes 21 de septiembre.

Los Rams buscan recuperarse de la derrota en la primera jornada, mientras que los Giants, dirigidos por John Harbaugh, buscan confirmar su victoria inicial ante Dallas.

Cómo ver el partido entre los Rams de Los Ángeles y los Giants de Nueva York

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Noticias de los equipos: Los Angeles Rams contra New York Giants

Los Giants de John Harbaugh llegan en racha tras ganar 28-20 a los Cowboys en la primera jornada, mientras que los Rams de Sean McVay buscan recuperarse en el SoFi Stadium tras perder 27-7 ante los 49ers en Melbourne.

Noticias del equipo de los Rams de Los Ángeles

Puka Nacua (WR) : Duda. No entrenó viernes ni sábado por molestias en la ingle; se decidirá en el último momento.

Aaron Donald (DT) : Se espera que juegue. Buena noticia para la defensa: el tackle defensivo regresará el lunes tras intensificar su preparación y perderse la primera jornada.

Kamren Kinchens (S) : Baja. El safety se pierde el partido por lesión en el isquiotibial tras ausentarse toda la semana.

Jordan Whittington (WR) : Dudoso. Una lesión en el cuádriceps le ha mantenido fuera de los entrenamientos durante el fin de semana, lo que deja a los Rams con una plantilla peligrosamente reducida en la posición de receptor abierto si Nacua no juega.

En ataque , el mariscal Matthew Stafford intentará conectar con el receptor Davante Adams, quien se beneficia de la crisis de cornerbacks de los Giants.

Noticias del equipo de los New York Giants

Paulson Adebo (CB) : Baja (IR). Adebo ingresó el viernes a la lista de lesionados a corto plazo por una lesión de rodilla y se perderá al menos las próximas cuatro semanas.

Deonte Banks (CB) : Dudoso. Se perdió los entrenamientos del viernes y sábado por una lesión en la pantorrilla; si no juega, el novato Colton Hood entrará en la rotación.

Micah McFadden (ILB) : Duda. El linebacker interior sigue con participación limitada por una lesión en el cuello.

Greg Newsome II (CB) : Apto. La secundaria recibe un respiro: entrenó al 100 % el sábado pese a sus costillas y no tiene restricciones.

En la línea ofensiva , el tackle Andrew Thomas (tobillo) y el guardia Francis Mauigoa (hombro) estuvieron limitados al inicio de la semana, pero ya están listos para jugar y deben proteger al quarterback novato Jaxson Dart ante el regreso de Aaron Donald.



