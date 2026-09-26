Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals

27 sept 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

Los Steelers reciben a los Bengals en el Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvania) en un duelo divisional de la AFC Norte en la tercera jornada de la NFL. El partido comienza a las 11:00 (CET) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluida la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, además de NFL Redzone y NFL Network. Puedes comprar NFL Game Pass como paquete independiente, sin necesidad de suscripción a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, el paquete «Season Pro Ultimate» incluye:

Compartir pantalla multivisión : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez, perfecto para las noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, los playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan Regular permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. Ultimate sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, usa una VPN como NordVPN para ver los partidos en tu plataforma habitual.

Noticias de los equipos: Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals

Noticias del equipo de los Cincinnati Bengals

Joe Burrow , en perfectas condiciones : Tras sufrir una contractura en la espalda que ponía en duda su participación la semana pasada, el quarterback Joe Burrow ha sido eliminado por completo del parte de lesiones y está totalmente recuperado para ser titular.

Andrei Iosivas, baja : El grupo de receptores sufre un duro golpe, ya que Andrei Iosivas queda descartado por tiempo indefinido tras someterse a una operación en el pulgar. Cabe esperar que aumente el número de pases dirigidos a Ja’Marr Chase y Tee Higgins.

Problemas en la línea defensiva : los tackles Dexler Lawrence y Jonathan Allen han mejorado el frente, pero Allen (rodilla) y B.J. Hill (tendón de Aquiles) se perdieron las prácticas de miércoles y jueves, por lo que su presencia es dudosa.

Noticias del equipo de los Pittsburgh Steelers

Reorganización de la línea ofensiva : Tras una mala actuación contra Nueva Inglaterra, en la que el mariscal de campo Aaron Rodgers fue derribado cuatro veces, el entrenador jefe Mike McCarthy ha estado probando varias combinaciones de la línea ofensiva en los entrenamientos. Además, el guardia novato Gennings Dunker se ha sumado al parte de lesiones por un problema en la rodilla.

Joey Porter Jr. mejora : El cornerback ya no tiene lesión de espalda, aunque solo hace trabajo de acondicionamiento mientras el cuerpo técnico aumenta su carga de forma gradual.

Jaylen Warren, con molestias : El running back participa de forma limitada en los entrenamientos por una lesión en el hombro, pero sigue trabajando para jugar y aportar al juego terrestre.







