Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Atlanta Falcons: retransmisión online, canales de televisión y hora del saque inicial

Hora de inicio del partido entre los Pittsburgh Steelers y los Atlanta Falcons

13 sept 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

El partido se jugará el domingo 13 de septiembre en el Acrisure Stadium de Pittsburgh (Pensilvania) a las 11:00 (CDT), en la primera jornada de la NFL 2026.

Es el inicio de una nueva era para ambas franquicias: Mike McCarthy debutará como entrenador jefe de los Steelers y Kevin Stefanski dirigirá a los Falcons.

Cómo ver el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Atlanta Falcons

El partido se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

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Canales de retransmisión alternativos : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

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Noticias de los equipos: Pittsburgh Steelers contra Atlanta Falcons

La principal novedad es la lesión de Tua Tagovailoa, nuevo mariscal de campo titular de Atlanta, que se torció la espalda en el entrenamiento del jueves.

Noticias del equipo de los Atlanta Falcons

El entrenador Kevin Stefanski nombró titular a Tua Tagovailoa para la primera jornada, pero el quarterback sufrió molestias en la espalda y los oblicuos el jueves y se quedó tendido en el césped. Si no puede jugar, el veterano suplente Cooper Rush será el titular.

Michael Penix Jr., inactivo: El mariscal de campo de tercer año se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior y, aunque entrena al máximo, ya fue descartado para el domingo.

Falta de pass rushers: La defensa ha perdido a Jalon Walker por el resto de la temporada (ACL) y a James Pearce Jr. por suspensión de ocho partidos; Cameron Thomas y Brandon Dorlus serán los titulares.

Otros limitados en la práctica:

Zachariah Branch (WR) (isquiotibiales) - Participación limitada

Jawaan Taylor (OL, rodilla) — No participó el jueves

Za’Darius Smith (DL) (hombro): participación limitada

Billy Bowman Jr. (CB) (tendón de Aquiles): participación parcial, se recupera de una lesión grave de la temporada pasada.

Noticias del equipo de los Pittsburgh Steelers

Todos en perfectas condiciones: Los Steelers llegan a la semana 1 en mucho mejor estado físico que sus rivales.

Situación de Joey Porter Jr.: El CB estrella Joey Porter Jr. es el jugador más relevante del informe de Pittsburgh. El jueves participó de forma limitada por segundo día consecutivo, siguiendo un plan de recuperación programado.

Michael Pittman Jr., listo: El receptor abierto Michael Pittman Jr. —principal fichaje del equipo en el mercado de traspasos de la temporada baja— ya no figura en el informe de lesiones y está listo para debutar con los Steelers tras perderse la pretemporada por una dolencia leve.

El novato Troy Fautanu debutará como titular en el tackle izquierdo para proteger a Aaron Rodgers ante la reducida presión de Atlanta.



