Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del saque inicial del partido entre los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders

13 sept 2026 - 16:25 Lincoln Financial Field

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026, en la primera jornada de la NFL, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 14:25 (CDT)

Cómo ver el partido entre los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : Los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Philadelphia Eagles vs Washington Commanders

Noticias del equipo de los Philadelphia Eagles

La principal novedad es que el edge rusher estrella Jonathan Greenard, fichado de Minnesota, se pierde la semana 1 por una distensión pectoral. Aunque ya entrena de forma limitada, el cuerpo técnico prefiere no arriesgar.

Baja: Jonathan Greenard (defensa exterior) — Descartado por lesión pectoral .

Dudoso: Eli Stowers (TE, isquiotibiales) — El novato de segunda ronda ha participado de forma limitada toda la semana. Dice estar listo, pero podría quedarse fuera de la convocatoria al ser el cuarto ala cerrada.

El resto de la plantilla de 53 jugadores ha entrenado con normalidad y está sana. El corredor estrella Saquon Barkley está listo para liderar el ataque junto a Jalen Hurts.

Noticias del equipo de los Washington Commanders

El entrenador Dan Quinn confirmó que los 53 jugadores activos están médicamente autorizados para jugar, aunque varios titulares trabajaron de forma limitada durante la semana. Aun así, Washington tiene bajas importantes en la lista de reserva por lesiones.

En la plantilla activa están los LB Odafe Oweh (pantorrilla) y K’Lavon Chaisson (rodilla), el DT Daron Payne (rodilla) y el RB Jacory «Bill» Croskey-Merritt (ingle), todos con participación limitada esta semana. Oweh podría tener un número reducido de jugadas tras un mes de baja por su lesión en la pantorrilla.

Problema en la línea ofensiva: Aunque la plantilla está sana, los Commanders sufren en la línea de ataque. El tackle izquierdo estelar Laremy Tunsil sigue lesionado, por lo que el novato Brandon Coleman debutará en su lugar y Patrick Paul pasará a guardia izquierdo, alterando toda la línea para el estreno de Jayden Daniels.

Suspensión: El edge rusher Dorance Armstrong cumple un partido de sanción y se pierde el encuentro.

En IR también están el CB titular Trey Amos (tobillo/peroné) y el DT novato Jer’Zhan Newton (pectoral), ambos con la etiqueta «designado para el regreso».



