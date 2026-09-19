Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los New York Jets y los Green Bay Packers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los New York Jets y los Green Bay Packers

20 sept 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Los New York Jets reciben a los Green Bay Packers en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en la segunda jornada de la NFL. El partido está programado para las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los New York Jets y los Green Bay Packers

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla multivisión : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez, perfecto para las noches de domingo con varios encuentros.

Imagen y sonido mejorados : el nivel «Ultimate» ofrece vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como «Thursday Night Football», «Sunday Night Football», los encuentros clave de eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: New York Jets vs Green Bay Packers

Noticias del equipo de los New York Jets

Los Jets han descartado oficialmente a cuatro jugadores clave para el domingo:

Minkah Fitzpatrick (S) : baja por lesión en la ingle. Lo reemplazará el ex titular Andre Cisco en la secundaria.

Omar Cooper Jr. (WR) : baja por lesión en el tobillo.

Joseph Ossai (EDGE) : baja por lesión en el pie.

Kene Nwangwu (RB) : baja por lesión en la espalda.

La nota positiva es el debut del CB novato D'Angelo Ponds, recuperado de una lesión en la pantorrilla, y la posible participación del pass rusher Will McDonald IV (tobillo), quien entrenó de forma limitada el jueves.

Noticias del equipo de los Green Bay Packers

Los Green Bay Packers sufren problemas de profundidad en la línea defensiva. El seguimiento de los entrenamientos de entre semana mostró varias preocupaciones:

Javon Hargrave (DT) — No entrenó el jueves por una lesión de rodilla y por protocolo de conmoción cerebral.

Warren Brinson (DT) no entrenó por una lesión en la pantorrilla.

Lukas Van Ness (EDGE) : avanza en el protocolo de conmoción y ya ha entrenado de forma limitada dos días seguidos, por lo que podría jugar si recibe el alta.

Aaron Banks (G) : participación limitada por lesión de rodilla tras perderse la primera jornada.

Devonte Wyatt (DT) y Ty'Ron Hopper (LB) participaron de forma limitada por problemas en el tobillo y en el tendón de Aquiles, respectivamente.



