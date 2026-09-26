Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los New York Giants y los Tennessee Titans: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los New York Giants y los Tennessee Titans

27 sept 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Los New York Giants reciben a los Tennessee Titans en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los New York Giants y los Tennessee Titans

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de los equipos: New York Giants vs Tennessee Titans

Noticias del equipo de los New York Giants

Los Giants se reponen de una dura derrota 28-6 ante los Rams en la semana 2, que les costó la baja de su mariscal titular para el resto de la temporada.

El mariscal titular , Jaxson Dart, se perderá el resto de la temporada por lesión y será operado de la rodilla. En su lugar debutará como titular en 2026 el veterano Jameis Winston.

En la línea ofensiva, el tackle izquierdo Andrew Thomas (ingle) confirmó que jugará el domingo. El receptor novato Malik Nabers (hombro) fue dado de alta y está listo.

En defensa, el pass-rusher estrella Brian Burns (tobillo) no ha entrenado y será duda hasta el último momento. También son duda los secundarios Deonte Banks (pantorrilla) y Tyler Nubin (pantorrilla).

Noticias del equipo de los Tennessee Titans

El entrenador Robert Saleh busca su primera victoria antes de medirse a Baltimore y Houston.

Estado de los corredores : Tyjae Spears (tobillo) es duda tras perderse las sesiones y hacer solo un entrenamiento limitado el viernes. Tony Pollard (tobillo) entrenó al completo y jugará con el joven quarterback Cam Ward.

Reencuentro en el MetLife : el coordinador ofensivo de los Titans, Brian Daboll, regresa a Nueva York con varios exGiants en su plantel: el WR Wan'Dale Robinson, el CB Cor'Dale Flott y el TE Daniel Bellinger.



