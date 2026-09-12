Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los New York Giants y los Dallas Cowboys: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los New York Giants y los Dallas Cowboys

13 sept 2026 - 20:20 MetLife Stadium

Los New York Giants recibirán a los Dallas Cowboys en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) el Domingo, 13 de septiembre, en la primera jornada de la temporada regular de la NFL de 2026. El partido comenzará a las 18:20 (CDT).

Cómo ver el partido entre los New York Giants y los Dallas Cowboys

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: New York Giants contra Dallas Cowboys

Ambos equipos llegaron con buena salud, pero las lesiones del viernes alteraron sus ofensivas.

Noticias del equipo de los New York Giants

La gran incógnita en East Rutherford es el receptor novato Malik Nabers. A pesar de entrenar toda la semana tras una recuperación progresiva, los Giants lo listaron como «dudoso» en el informe del viernes.

El entrenador John Harbaugh, en su debut oficial con los Giants, afirmó que la decisión se tomará justo antes del kickoff y que «todo es posible». Fuera de Nabers, el equipo está en gran forma.

Malik Nabers (WR) (rodilla) : Duda. Ha entrenado al 100 %, pero se decidirá justo antes del kickoff.

Andrew Thomas (LT) (rodilla) : Apto. Ha entrenado a pleno rendimiento y protegerá el lado ciego del quarterback Jaxson Dart.

Theo Johnson (TE) (hombro) : Apto. Ha participado plenamente toda la semana y está listo para ser titular.

Bryan Hudson (OC) (rodilla) : Apto. Listo para jugar en la línea ofensiva interior.

Shelby Harris (DT) (tendón de Aquiles) : Apto. Rota en la línea defensiva.

Noticias del equipo de los Dallas Cowboys

El viernes, el RB suplente Malik Davis salió en camilla por una lesión de cadera y ya se descartó su participación el domingo. El COO Stephen Jones calificó la lesión de «bastante grave», lo que aumenta la presión sobre el titular Javonte Williams.

A esto se suma la baja del guardia izquierdo All-Pro Tyler Smith, quien se operó el pulgar y estará entre 4 y 6 semanas en la lista de lesionados (IR), por lo que TJ Bass ocupará su lugar en el once inicial.

Malik Davis (RB) (cadera) : Baja. Lesión grave en el entrenamiento del viernes; no jugará.

Tyler Smith (OL) (pulgar) : Baja / IR. Ausente un mes; TJ Bass titular.

Ajani Cornelius (OL) (rodilla) : Dudoso. Participación limitada en los entrenamientos.

Jonathan Bullard (DL) (ingle) : Apto. Entrenó al completo y reforzará la defensa interior.

Luke Schoonmaker (TE) (motivos personales) : Apto. Se perdió el entrenamiento del jueves por motivos personales, pero no está lesionado y sigue en condiciones de jugar en las formaciones con tres alas cerradas.



