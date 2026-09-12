Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre Minnesota Vikings y Green Bay Packers

13 sept 2026 - 16:25 US Bank Stadium

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026, en la primera jornada de la NFL, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis a las 14:25 (CDT).

Cómo ver el partido entre los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, los playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Minnesota Vikings contra Green Bay Packers

Los Vikings llegan al primer partido en casa de la semana 1 con una lista de lesionados limpia, mientras que los Packers sufren varias lesiones graves en la línea ofensiva y entre sus estrellas.

Noticias del equipo de los Minnesota Vikings

La gran noticia en Minnesota es que la plantilla está en perfecto estado de salud. Ninguno de los 53 jugadores activos aparece lesionado para el domingo.

El debut de Kyler Murray: Tras 343 días sin jugar, el mariscal de campo Kyler Murray debuta con los Vikings. Lo acompañan Justin Jefferson, Jordan Addison y Aaron Jones Sr.

Los novatos Jakobe Thomas (safety), Jacob Thomas (safety) y Caleb Tiernan (tackle) se recuperaron de sus molestias de pretemporada y ya completaron la práctica del viernes.

Vuelve el «Hitman»: El safety Harrison Smith, seis veces Pro Bowl, renovó y será titular, aportando a la defensa de Brian Flores su principal comunicador en el campo.

Noticias del equipo de los Green Bay Packers

En marcado contraste, los Packers de Matt LaFleur sufren problemas de profundidad y lesiones, sobre todo en la línea ofensiva y en la presión al mariscal.

Ausencias de élite: Los Packers no contarán con el pass rusher Micah Parsons (rodilla) ni con el corredor Josh Jacobs, ambos fuera del debut.

En la línea ofensiva, los titulares Aaron Banks (rodilla) y Zach Bako-Bewele (rodilla) están “dudosos” tras entrenar de forma limitada toda la semana. Si no juegan o lo hacen con restricciones, proteger a Jordan Love ante los intensos blitz de Minnesota será muy difícil. El tackle izquierdo Jordan Morgan (rodilla) completó la sesión del viernes sin limitaciones.

Golpe en la línea defensiva: El tackle defensivo Warren Brinson (pantorrilla) se pierde el partido del domingo tras no entrenar en toda la semana.

La buena noticia es que el tackle defensivo Javon Hargrave (rodilla), el edge Barryn Sorrell (pie) y el tackle defensivo Devonte Wyatt (tobillo) ya no están en la lista de lesionados y jugarán.



