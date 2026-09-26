Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs

27 sept 2026 - 13:00 Hard Rock Stadium

Los Miami Dolphins reciben a los Kansas City Chiefs en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) en la tercera jornada de la NFL. El partido comienza a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs

Noticias del equipo de los Miami Dolphins

Los Dolphins, con marca de 0-2, tienen diez jugadores lesionados, sobre todo en los receptores abiertos.

El novato Caleb Douglas se perdió el entrenamiento del miércoles tras salir con una bota ortopédica por una lesión de tobillo. Su compañero Chris Bell, aún recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior, tuvo participación limitada por un problema de rodilla. Ryan Miller también estuvo limitado por molestias en cadera y espalda, lo que aumenta la presión sobre Malik Washington.

La buena noticia es el regreso del ala defensiva Chop Robinson, quien tras sufrir una conmoción cerebral la semana pasada ya entrenó sin restricciones el miércoles. Su vuelta es clave para una defensa que aún no ha logrado ni un solo sack en los dos primeros partidos.

Otros aspectos destacados : el RB Jaylen Wright tuvo participación limitada por una lesión en el pie y un “stinger”. Los CB JuJu Brents (rodilla) y Tucker Addington (hombro, con camiseta roja de “sin contacto”) también estuvieron limitados. Los CB Chris Johnson (hombro) y TE Seydou Traore (pulgar) participaron plenamente.

Noticias del equipo de los Kansas City Chiefs

Los Chiefs, con marca de 2-0, mantienen su solidez, aunque persisten lesiones de pretemporada y algunos ajustes tras vencer a los Colts en la semana 2.

Situación de Patrick Mahomes : Apareció en el informe con una molestia en la rodilla, pero entrenó sin restricciones y será titular.

En la posición de tackle izquierdo , se espera que el novato Kahlil Benson siga protegiendo el flanco ciego de Mahomes, pues el titular Josh Simmons, baja desde agosto por una lesión de espalda, se perdió de nuevo la sesión del miércoles.

En la secundaria y la línea defensiva , el safety Chamarri Conner (rodilla), el tackle defensivo Chris Jones (pantorrilla) y el cornerback L’Jarius Sneed (rodilla) trabajaron de forma limitada el miércoles, mientras que el defensive end Felix Anudike-Uzomah hizo lo propio por una lesión en el cuádriceps.

En pleno estado físico : el CB Mansoor Delane (hombro), el WR Rashee Rice (rodilla), el S Jaden Hicks (bíceps) y el LB Jeff Bassa (hombro) entrenaron al 100 % y están listos para jugar.



