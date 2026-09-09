Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers: retransmisión online, canales de televisión y hora de inicio

Hora del saque inicial del partido entre los Los Ángeles Rams y los San Francisco 49ers

10 sept 2026 - 20:35 Melbourne Cricket Ground

El partido de la 1.ª jornada entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles se jugará el Jueves, 10 de Septiembre de 2026 a las 18:35 CDT en el Melbourne Cricket Ground (MCG), marcando el debut de la NFL en Australia.

Cómo ver el partido entre los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN y Netflix.

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Compartir pantalla con vista múltiple : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» sobreimpresas.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Los Angeles Rams contra San Francisco 49ers

Noticias del equipo de los Rams:

Los Rams llegan a la semana 1 con gran impulso tras una pretemporada agresiva y repleta de estrellas.

Los gigantes defensivos Myles Garrett y Aaron Donald, recién salido del retiro, han entrenado juntos para liderar una temible línea de cuatro. A pesar de una leve inflamación en la pretemporada, se confirma que Garrett está casi al 100 % y sin limitaciones.

Dúo estelar listo: el entrenador Sean McVay confirmó que el receptor Puka Nacua y el liniero Alaric Jackson jugarán.

El veterano mariscal de campo Matthew Stafford dirige una ofensiva con Nacua, Kyren Williams y Blake Corum.

Noticias del equipo de los San Francisco 49ers:

Los 49ers cuentan con casi toda su plantilla, pero compensan lesiones en la línea defensiva con el regreso de veteranos de élite.

El coordinador defensivo Raheem Morris confirmó que el edge rusher Nick Bosa, quien se perdió gran parte de la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior y ahora lidia con tendinitis rotuliana, jugará con un número de jugadas limitado.

George Kittle evoluciona bien: El ala cerrada, que se recupera de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en enero, viajó a Australia, entrenó sin limitaciones y va por buen camino para jugar.

La línea defensiva, diezmada: Aunque Bosa ha vuelto, los 49ers tienen graves carencias en el puesto de extremo defensivo. Sam Okuayinonu acaba de pasar a la lista de lesionados (cirugía en el pie) y Mykel Williams sigue en la lista PUP (ligamento cruzado anterior). Para ayudar a cubrir el vacío, el equipo ha fichado al veterano Khalid Kareem para la plantilla activa.

Mantenimiento de veteranos: El running back Christian McCaffrey se perdió la primera sesión de entrenamiento del equipo, pero volvió al completo para la segunda jornada como parte de un plan rutinario de mantenimiento para veteranos.

Además, los jugadores han elegido a ocho capitanes para 2026: Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle, Nick Bosa, Trent Williams, Fred Warner, Deommodore Lenoir y Kyle Juszczyk.



