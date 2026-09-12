Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Las Vegas Raiders y los Miami Dolphins: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Las Vegas Raiders y los Miami Dolphins

13 sept 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

Los Raiders recibirán a los Dolphins en el Allegiant Stadium (Paradise, Nevada) el domingo 13 de septiembre, en la primera jornada de la NFL 2026. El kickoff está programado a las 14:25 (CDT).

Cómo ver el partido entre los Las Vegas Raiders y los Miami Dolphins

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de uso compartido de cuenta: El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma conexión. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de los equipos: Las Vegas Raiders contra Miami Dolphins

Noticias del equipo de los Raiders de Las Vegas

Los Raiders inician una nueva era bajo la dirección del entrenador jefe Klint Kubiak. Tras un verano de especulaciones, el veterano Kirk Cousins será el quarterback titular y capitán en la primera jornada, junto a los linebackers Quay Walker y Segun Olubi.

El mariscal de campo Fernando Mendoza, elegido en primera posición del draft de 2026, comenzará su temporada de novato en el banquillo para observar y aprender.

Informe de lesiones y novedades en la plantilla

Brock Bowers (TE) (BAJA) : El ala cerrada All-Pro se perdió la primera jornada tras una cirugía de menisco y podría ausentarse uno o dos partidos.

Ashton Jeanty (RB) (LISTO PARA JUGAR) : La preocupación por su tobillo disminuyó tras participar plenamente en la práctica del jueves.

Mike Washington Jr. (RB) : Dado que Jeanty se perdió parte de los entrenamientos anteriores, se espera que el corredor novato Mike Washington Jr. reciba una parte significativa de las repeticiones. Se prevé que Kubiak utilice con frecuencia formaciones con dos corredores y un ala cerrada.

Noticias del equipo de los Miami Dolphins

Los Dolphins, en plena reconstrucción bajo el nuevo entrenador jefe Jeff Hafley, cuentan con la plantilla más joven de la NFL y apoyan al corredor estrella De’Von Achane con talento novato.

Informe de lesiones y novedades en la plantilla

A diferencia de los Raiders, llegan a la semana 1 con una salud casi perfecta, gracias al trabajo del preparador físico jefe, Kyle Johnston.

Chris Bell (WR) (SERÁ TITULAR) : El receptor novato Chris Bell —que cayó a la tercera ronda del draft por una rotura del ligamento cruzado anterior a finales de 2025— se ha adelantado en su recuperación y será titular el domingo, aunque aún no está al 100 %.

Will Kacmarek (TE) (PROBABLE) : El novato ha tenido participación limitada por una lesión en la pantorrilla, pero Hafley espera que esté disponible para reforzar el bloqueo.

Ronnie Harrison Jr. (LB) (PROBABLE) : Se limitó a mediados de semana por una lesión en el tendón de la corva, pero debería estar disponible.

Seydou Traore (TE) (EN FORMA) : Pese a molestias en el pulgar y el tendón de Aquiles, ha entrenado al 100 % y está sin restricciones.



