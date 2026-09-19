Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Indianapolis Colts: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Kansas City Chiefs y los Indianapolis Colts

20 sept 2026 - 20:20 GEHA Field at Arrowhead Stadium

Los Chiefs recibirán a los Colts en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri) en la semana 2 de la NFL. El kickoff está programado para las 18:20 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Kansas City Chiefs y los Indianapolis Colts en español.

Si prefieres la señal local o la nacional, tienes opciones. El partido se transmitirá por NBC y en streaming a través de Peacock.

Si prefieres el streaming sin suscripción de cable, Fubo incluye NBC en todos sus planes y ofrece 5 díasde prueba gratis para nuevos usuarios.

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver partidos de la NFL en español, visita Fubo. Uno de sus planes, "Fubo Latino", es una excelente opción para disfrutar de la acción de la NFL en vivo, ya que ofrece una alternativa económica para acceder a las principales transmisiones deportivas en español, incluyendo el *Sunday Night Football* de la NFL en Telemundo y Universo, y el *Monday Night Football* en ESPN Deportes.

La mayor ventaja de elegir el plan Fubo Latino es el precio: cuesta $19,99 al mes (con un descuento a $9,99 durante el primer mes). En comparación, los planes estándar en inglés cuestan más de $80 mensuales.

El paquete también incluye canales como ESPN Deportes y FOX Deportes. Si bien estos canales no siempre transmiten en vivo los partidos de la NFL de los domingos por la tarde en EE. UU. (debido a los derechos de transmisión local en inglés), ofrecen un amplio análisis de la NFL en español, programas de estudio y resúmenes de las mejores jugadas.

Solo tienes que visitar la web de Fubo, crear una cuenta y elegir el plan básico. Aunque necesitarás una tarjeta para activar la prueba, no te cobrarán si cancelas antes de los cinco días en la sección de configuración.

Después, descarga la app de Fubo en tu dispositivo, inicia sesión y selecciona NBC, Telemundo oUniverso para ver el partido gratis.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano en EE. UU., una VPN como NordVPN evita el bloqueo regional y los cortes locales de TV. Al conectarse a un servidor en otra ciudad o país, pueden ver partidos fuera de su mercado o acceder a paquetes internacionales más baratos y completos, con todos los encuentros en directo o bajo demanda.

Noticias de los equipos: Kansas City Chiefs contra Indianapolis Colts

Ambos equipos llegan con dinámicas opuestas a la de la primera jornada y, según los últimos entrenamientos, presentan lesiones clave.

Noticias del equipo de los Kansas City Chiefs

Los Chiefs llegan en racha tras ganar 31-10 a los Denver Broncos en Monday Night Football. Patrick Mahomes, recuperado de su lesión de LCA, lideró con acierto una ofensiva renovada.

En la línea ofensiva y defensiva, el entrenador Andy Reid informó que el tackle izquierdo titular Josh Simmons y el safety Chamarri Conner mejoran, pero no han entrenado esta semana, por lo que es poco probable que jueguen.

El tackle defensivo Chris Jones, pese a una lesión en la pantorrilla, jugó en la semana 1 y se espera que lidere la línea el domingo. El cornerback L'Jarius Sneed cumplió su rutina de cuidado de rodilla.

El novato Mansoor Delane completó la práctica del jueves y podría tener un papel relevante en la secundaria.

Roster: Colocaron al LB Cooper McDonald en IR y ascendieron al FB Ben VanSumeren al roster de 53.

Noticias del equipo de los Indianapolis Colts

Los Colts buscan recuperarse de la dura derrota 41-23 ante los Ravens en la primera jornada. Los problemas de comunicación lastraron a la defensa de Shane Steichen en el partido inaugural, por lo que los ajustes son una prioridad absoluta de cara al desplazamiento a Arrowhead.

Situación del mariscal de campo: El suplente Anthony Richardson se perdió la sesión del miércoles por un problema en la ingle, pero volvió a participar plenamente el jueves y se espera que apoye al titular, Daniel Jones.

Crisis de receptores abiertos: La principal preocupación de Indianápolis radica en el cuerpo de receptores. Alec Pierce se perdió el entrenamiento del jueves por una lesión en el talón tras haber participado plenamente el miércoles, lo que ha suscitado el temor a un retroceso en su recuperación. Al mismo tiempo, Ashton Dulin se perdió dos entrenamientos consecutivos por una lesión en el tobillo, lo que deja al ataque aéreo muy mermado tras el veterano Keenan Allen.

Línea defensiva: DeForest Buckner (tobillo) entrenó el jueves. El nose tackle Grover Stewart se ausentó por motivos personales, pero se unirá al viaje.



