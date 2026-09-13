Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos

14 sept 2026 - 20:15 GEHA Field at Arrowhead Stadium

El partido se disputará el Lunes, 14 de septiembre de 2026, en la primera jornada de la NFL, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri) a las 18:15 (CDT).

Cómo ver el partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Kansas City Chiefs contra Denver Broncos

Los equipos de la AFC Oeste retoman su rivalidad con plantillas renovadas y estrellas en recuperación.

Noticias del equipo de los Kansas City Chiefs

Los titulares se centran en el regreso de su mariscal franquicia y en un susto de última hora en la línea defensiva.

Patrick Mahomes : Autorizado para ser titular. Disputará su primer partido de la temporada regular desde que sufriera una grave lesión de rodilla (rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral) el pasado diciembre, que le dejó fuera de combate el resto de la temporada. Ha entrenado a pleno rendimiento toda la semana.

Chris Jones : El tackle defensivo All-Pro se añadió de última hora al informe de lesiones del viernes por una molestia en la pantorrilla. Su estado se monitorea de cerca, y se espera que el novato de primera ronda Peter Woods sume minutos si Jones no puede dar el máximo.

Josh Simmons y Chamarri Conner : El tackle izquierdo titular Josh Simmons (espalda) y el safety fuerte titular Chamarri Conner (rodilla) se perdieron el entrenamiento. Se espera que el novato Kahlil Benson juegue de tackle izquierdo, mientras que Jaden Hicks y Xavier Nwankpa se turnarán para cubrir a Conner.

Nueva arma terrestre : el fichaje de Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl, debutará con los Chiefs y aportará potencia desde el backfield.

Al 100 % : Los WR Rashee Rice (rodilla) y Xavier Worthy (hombro) están listos para liderar el ataque aéreo.

Noticias del equipo de los Denver Broncos

El equipo del entrenador jefe Sean Payton llega al primer partido con casi toda la plantilla disponible.

Bo Nix : Listo para volver a la acción tras una lesión de tobillo, liderará una ofensiva con el 88 % de continuidad en su plantilla.

Marvin Mims Jr. : El receptor abierto figuró en el informe de lesiones por una dolencia en el pie, pero entrenó con normalidad y será titular por delante de Pat Bryant.

Nuevos jugadores clave : El receptor estrella Jaylen Waddle debutará con Denver, uniéndose a Courtland Sutton y al ala cerrada Evan Engram. El corredor J.K. Dobbins también regresa para liderar el backfield.

En defensa , el cornerback All-Pro Pat Surtain II y el safety Talanoa Hufanga comandarán una secundaria que desafiará a los grupos de receptores reorganizados de los Chiefs y al novato Mansoor Delane.







