Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Jacksonville Jaguars y los New England Patriots: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Jacksonville Jaguars y los New England Patriots

27 sept 2026 - 13:00 EverBank Stadium

Los Jacksonville Jaguars reciben a los New England Patriots en el EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Jacksonville Jaguars y los New England Patriots

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vista múltiple : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Jacksonville Jaguars contra New England Patriots

Ambos equipos tienen marca de 1-1 y buscan evitar un 1-2. Destaca el duelo de mariscales entre Trevor Lawrence y Drake Maye, con cambios en las alineaciones por lesiones.

Noticias del equipo de los New England Patriots

Los Patriots llegan con bajas importantes en la línea ofensiva y defensiva.

Lista de lesionados (IR):

El guardia derecho Mike Onwenu ingresó a la lista de lesionados (IR) por una lesión en el tobillo, lo que deja un vacío en el interior de la línea ofensiva. El safety Dell Pettus también pasó a la lista de lesionados.

Bajas:

Dre'Mont Jones (OLB) (hombro),

Quintayvious Hutchins (OLB) (rodilla)

Dudosos / En observación:

Eli Raridon (TE): se perdió el entrenamiento por una lesión en el muslo sufrida contra los Steelers, lo que pone en serias dudas su disponibilidad.

Craig Woodson (S): problema de hombro; no entrenó al inicio de la semana, aunque ya no usa cabestrillo.

Morgan Moses (T) y Reggie Gilliam (FB) presentan molestias en la parte inferior del cuerpo y han entrenado de forma limitada.

Noticia positiva:

El CB Carlton Davis III (cuello) ya entrena al 100 % y se espera que sea titular.

Noticias del equipo de los Jacksonville Jaguars

El equipo del entrenador jefe Liam Coen llega al partido prácticamente sin lesiones, con solo algunas lesiones leves en jugadores titulares.

No participó (DNP):

El LB Branson Combs se ausentó por motivos personales.

Participación limitada (se espera que juegue):

Jakobi Meyers (WR): se recupera de una lesión en el pulgar, pero se espera que juegue tras hacerlo la semana pasada.

DaVon Hamilton (DT): se recupera de una lesión en la espalda, pero sigue siendo clave en la línea defensiva interior.

Robert Hainsey (C): participación limitada por problemas en el codo y la ingle.

LeQuint Allen Jr. (RB) y Cole Van Lanen (OL) participaron de forma limitada, pero se espera que jueguen.

Participación completa: