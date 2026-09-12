¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
USA 1
Jacksonville JaguarsJacksonville Jaguars
EverBank Stadium
Cleveland BrownsCleveland Browns
Suscríbete al paquete anual de DAZN NFL Game Pass y ahorra al menos MXN 380

Con la colaboración de

Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns: streaming, canales de TV y hora de inicio

Jacksonville Jaguars vs Cleveland Browns
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns, con el horario de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

Hora del inicio del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns

USA 1
EverBank Stadium

Los Jacksonville Jaguars recibirán a los Cleveland Browns en el EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) el domingo 13 de septiembre, en la primera jornada de la temporada regular de la NFL de 2026. El partido comenzará a las 11:00 (CDT).

Mira todos los juegos con NFL Game Pass en DAZNSuscríbete hoy

Cómo ver el partido entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluida la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, además de NFL Redzone y NFL Network. Puedes comprar NFL Game Pass como paquete independiente, sin necesidad de suscripción a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción

Precio único por adelantado

Plan de cuotas mensuales (6 meses)

Temporada Pro Regular

MXN 3,100*

MXN 580 al mes

Season Pro Ultimate

MXN 3,600**

MXN 670 al mes

  • * Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.
  • ** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

  • Compartir pantalla multivista: permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez, perfecto para las noches de domingo con varios encuentros simultáneos.
  • Imagen y sonido mejorados: calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.
  • Transmisiones alternativas: incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.
  • Límites de cuenta: El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.
Mira todos los juegos con NFL Game Pass en DAZNSuscríbete hoy

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, quizá necesites una VPN para ver los partidos en tu plataforma habitual. Servicios como NordVPN cifran tu conexión. Si dudas sobre qué VPN elegir, consulta la guía de GOAL sobre las mejores opciones para ver deporte en streaming.

Noticias de los equipos: Jacksonville Jaguars contra Cleveland Browns

Ambos equipos llegan al primer partido con plantillas casi completas, aunque Cleveland tiene una baja de última hora en la línea ofensiva.

Noticias del equipo de los Jacksonville Jaguars

Los Jaguars están en buena forma, con solo tres jugadores en el informe inicial:

  • Jakobi Meyers (WR) (pulgar): participación limitada en los entrenamientos, pero ha anunciado en el vestuario que jugará el domingo y ha sido nombrado capitán permanente.
  • Cole Van Lanen (OT, rodilla): Participación limitada mientras se recupera de una grave lesión de rodilla; decisión en el momento del partido.
  • LeQuint Allen Jr. (RB, cadera): Se perdió el entrenamiento y varias semanas de pretemporada; su participación se decidirá en el último momento, con Chris Rodríguez Jr. y Bhayshul Tuten preparados para sustituirlo.

Noticias del equipo de los Cleveland Browns

La gran noticia para Cleveland es que el mariscal de campo Deshaun Watson será titular por primera vez en la temporada regular en casi dos años, tras su rotura del tendón de Aquiles en 2024.

El entrenador Todd Monken confirmó que el novato Shedeur Sanders será el suplente principal.

Sin embargo, el entrenamiento ha supuesto un importante contratiempo para su línea ofensiva:

  • Teven Jenkins (G) (espalda): Abandonó el entrenamiento por una lesión en la espalda. Si no juega, el novato de tercera ronda Austin Barber será titular como guardia derecho.
  • Maliek Collins (DT, cuádriceps): Participó de forma limitada en la práctica, pero se espera que esté listo y aporte en la línea defensiva.
  • Parker Brailsford (C) (pulgar): Participación limitada, pero practica el snap con la otra mano para mantenerse listo.
  • Carson Schwesinger (LB) (hombro): Ha participado plenamente y está apto para jugar.
Mira todos los juegos con NFL Game Pass en DAZNSuscríbete hoy


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google