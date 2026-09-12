Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns

13 sept 2026 - 13:00 EverBank Stadium

Los Jacksonville Jaguars recibirán a los Cleveland Browns en el EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) el domingo 13 de septiembre, en la primera jornada de la temporada regular de la NFL de 2026. El partido comenzará a las 11:00 (CDT).

Cómo ver el partido entre los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Compartir pantalla multivista : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez, perfecto para las noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

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Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Jacksonville Jaguars contra Cleveland Browns

Ambos equipos llegan al primer partido con plantillas casi completas, aunque Cleveland tiene una baja de última hora en la línea ofensiva.

Noticias del equipo de los Jacksonville Jaguars

Los Jaguars están en buena forma, con solo tres jugadores en el informe inicial:

Jakobi Meyers (WR) (pulgar): participación limitada en los entrenamientos, pero ha anunciado en el vestuario que jugará el domingo y ha sido nombrado capitán permanente.

Cole Van Lanen (OT, rodilla): Participación limitada mientras se recupera de una grave lesión de rodilla; decisión en el momento del partido.

LeQuint Allen Jr. (RB, cadera): Se perdió el entrenamiento y varias semanas de pretemporada; su participación se decidirá en el último momento, con Chris Rodríguez Jr. y Bhayshul Tuten preparados para sustituirlo.

Noticias del equipo de los Cleveland Browns

La gran noticia para Cleveland es que el mariscal de campo Deshaun Watson será titular por primera vez en la temporada regular en casi dos años, tras su rotura del tendón de Aquiles en 2024.

El entrenador Todd Monken confirmó que el novato Shedeur Sanders será el suplente principal.

Sin embargo, el entrenamiento ha supuesto un importante contratiempo para su línea ofensiva:

Teven Jenkins (G) (espalda): Abandonó el entrenamiento por una lesión en la espalda. Si no juega, el novato de tercera ronda Austin Barber será titular como guardia derecho.

Maliek Collins (DT, cuádriceps): Participó de forma limitada en la práctica, pero se espera que esté listo y aporte en la línea defensiva.

Parker Brailsford (C) (pulgar): Participación limitada, pero practica el snap con la otra mano para mantenerse listo.

Carson Schwesinger (LB) (hombro): Ha participado plenamente y está apto para jugar.



