Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Indianapolis Colts y los Houston Texans: retransmisión en línea, canales de televisión y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Indianapolis Colts y los Houston Texans

27 sept 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

Los Colts reciben a los Texans en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, en un duelo divisional de la AFC Sur correspondiente a la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Ambos equipos buscan su primera victoria tras arrancar 0-2.

Cómo ver el partido entre los Indianapolis Colts y los Houston Texans

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Noticias de los equipos: Indianapolis Colts vs Houston Texans

Ambos equipos buscan evitar un inicio 0-3, y sus WR1 están descartados por lesión.

Noticias del equipo de los Indianapolis Colts

La peor noticia es la baja del receptor abierto Alec Pierce, quien agravó una lesión en el talón en la prórroga de la segunda jornada ante los Chiefs. Está en la lista de lesionados (IR) y se espera que se pierda entre 4 y 6 semanas. Para compensar, Indy fichó al veterano receptor Darius Slayton.

Alec Pierce (WR) (talón) : BAJA. En IR. El juego aéreo recaerá sobre Keenan Allen y Josh Downs.

Charvarius Ward Sr. (CB) (ingle) : duda. Se perdió el entrenamiento del miércoles, pero el jueves ya participó de forma limitada.

Ashton Dulin (WR/KR) (tobillo) : Dudoso / Probablemente baja. Se ha perdido entrenamientos consecutivos y todo apunta a que se perderá su segundo partido seguido.

Jugadores activos : El RB Jonathan Taylor y el WR Keenan Allen regresaron al entrenamiento completo el jueves tras un descanso programado el miércoles. El CB Sauce Gardner (costilla), el WR Laquon Treadwell (hombro) y el G Matt Goncalves (pie) también trabajaron al 100 % y están listos. El DT Grover Stewart se perdió la sesión del jueves por un descanso de veterano.

Noticias del equipo de los Houston Texans

Los Texans sufren la baja del receptor Nico Collins, con una distensión de grado uno en el isquiotibial, y se espera que se pierda el partido, lo que obligará al mariscal C.J. Stroud a apoyarse más en el ala cerrada Dalton Schultz.

Nico Collins (WR) (isquiotibiales) : Dudoso / Se espera que no juegue. No ha participado (DNP) en los entrenamientos en toda la semana.

Jadeveon Clowney (DE) (rodilla) : Dudoso. El veterano edge rusher lleva dos entrenamientos consecutivos sin participar (DNP) y parece que se perderá la tercera jornada.

Ed Ingram (OG) (ingle) : Dudoso. Se ha perdido entrenamientos consecutivos, lo que merma la profundidad de la línea ofensiva de Houston.

Jake Hummel (LB) (ingle) : Dudoso. No ha participado (DNP) ni el miércoles ni el jueves.

M.J. Stewart (S) (rodilla) : Dudoso. Pasó de participar de forma limitada el miércoles a no entrenar el jueves.

Noticias positivas : el tackle ofensivo Trent Brown (rodilla/muñeca) pasó a participar de forma limitada el jueves, lo que indica que probablemente jugará. El safety Reed Blankenship (pulgar) ha participado plenamente en los entrenamientos y jugará. El estrella del pase Will Anderson Jr. se quedó fuera a principios de semana únicamente para descansar y está listo para jugar.



