Sigue en directo el partido de la NFL entre los Indianapolis Colts y los Baltimore Ravens: retransmisión en línea, canales de televisión y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Indianapolis Colts y los Baltimore Ravens

13 sept 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Indiana) a las 11:00 (CDT).

Es el debut de la temporada regular de la NFL, y ambos equipos buscan mejorar tras cerrar 2025 con marca de 8-9.

Cómo ver el partido entre los Colts de Indianápolis y los Ravens de Baltimore

El partido se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Indianapolis Colts vs Baltimore Ravens

Ambos equipos arrancan la temporada con pocas lesiones, aunque algunos jugadores clave aún se recuperan de dolencias.

Noticias del equipo de los Indianapolis Colts

Los Colts cuentan con el 100 % de su plantilla disponible para los entrenamientos de la semana del partido. La gran noticia es el regreso del mariscal de campo Daniel Jones, totalmente recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a finales de 2025 y ya confirmado como QB1.

Sin embargo, cuatro jugadores tuvieron una participación limitada en las primeras sesiones de entrenamiento:

Alec Pierce (WR) : Se recupera de una operación en el talón previa al campamento de pretemporada. El entrenador Shane Steichen afirma que está en camino de jugar, aunque podría tener un límite de jugadas.

A.J. Haulcy (S) : novato de tercera ronda, titular como safety fuerte, se recupera de una lesión de tobillo; si no juega, entrará Hunter Wohler.

Drew Ogletree (TE) : participación limitada por una lesión en el cuello.

Sedrick Van Pran-Granger (C) – Su participación está limitada por enfermedad; será el suplente de Tanor Bortolini.

Noticias del equipo de los Baltimore Ravens

Los Ravens inician una nueva era bajo el entrenador novato Jesse Minter, tras la salida de John Harbaugh.

En defensa han incorporado al pass rusher Trey Hendrickson, mientras que el ataque sigue liderado por Lamar Jackson y Derrick Henry.

Todos los jugadores de la plantilla de 53 de los Ravens han entrenado, pero cuatro estrellas destacadas han tenido participación limitada:

Zay Flowers (WR) : Se recupera de una leve distensión en el isquiotibial sufrida a finales de agosto. Declara sentirse bien y espera estar activo el domingo.

Nnamdi Madubuike (DT) : participación limitada por una lesión cervical, aún se recupera de un golpe que lo marginó al final de la temporada 2025.

Devontez Walker (WR) : limitado por lesión en la ingle; si no juega, el novato Ja’Kobi Lane ocupará el puesto de WR3.

Teddye Buchanan (ILB) — Lesión de rodilla.



