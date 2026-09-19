Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Houston Texans y los Cincinnati Bengals: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Houston Texans y los Cincinnati Bengals

20 sept 2026 - 13:00 Reliant Stadium

Los Houston Texans reciben a los Cincinnati Bengals en el Reliant Stadium (Houston, Texas) en la segunda jornada de la NFL. El partido comienza a las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Houston Texans y los Cincinnati Bengals

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de uso compartido de cuenta: El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma conexión. El plan «Ultimate» sube a 5 reproducciones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Houston Texans contra Cincinnati Bengals

Tras una intensa Jornada 1, en la que Cincinnati superó por poco a Tampa Bay (33-27) y Houston perdió ante Buffalo (36-31), ambos equipos llegan con lesiones clave.

Noticias del equipo de los Houston Texans

Su mayor preocupación es la baja repentina de su principal arma ofensiva, sumada a ausencias clave en defensa.

Nico Collins (WR) (isquiotibiales) : Tras brillar en la primera jornada (7 recepciones, 75 yardas, 1 TD), sufrió una distensión de grado 1 en el entrenamiento del miércoles. Pasó de participar de forma limitada ese día a no hacerlo el jueves (DNP). Es muy duda para el domingo. C.J. Stroud deberá recurrir al banquillo y probar distintas combinaciones para compensar la baja de su receptor estrella.

Jadeveon Clowney (DE) (rodilla) : Se perdió las sesiones del miércoles y jueves por una lesión de rodilla. Aunque un veterano podría jugar sin entrenar, sus ausencias consecutivas ponen en duda su participación en la segunda jornada.

Jake Hummel (LB) (ingle) : Se ha perdido dos días de entrenamiento y probablemente se pierda el partido.

Ed Ingram (guarda) (ingle) : Se incorporó como participante limitado el jueves, lo que genera preocupación por la profundidad de la línea ofensiva interior.

Noticias positivas : el tackle ofensivo Trent Brown (mano/muñeca) y el linebacker novato Wade Woodaz (pulgar) han participado plenamente en los entrenamientos y están aptos para jugar.

Noticias del equipo de los Cincinnati Bengals

En Cincinnati, toda la atención está en su mariscal de campo franquicia, aunque la línea defensiva recibió buenas noticias.

Joe Burrow (QB) (espalda) : Apareció en el informe con rigidez, pero entrenó de forma limitada y descartó cualquier baja. Se le vio lanzando pases largos con intensidad.

Samaje Perine (RB) (rodilla) : El corredor suplente no entrenó el jueves por una lesión de rodilla. Es el principal en terceras oportunidades y en la protección de pase para Burrow; su posible ausencia recaería sobre el titular Chase Brown.

B.J. Hill (DT) (tendón de Aquiles/descanso) : Se perdió el miércoles y fue limitado el jueves; su tiempo de juego podría controlarse.

Notas positivas : El ala defensiva Shemar Stewart (rodilla) ha participado plenamente en las últimas sesiones. Tras sufrir una hiperextensión de rodilla al inicio del campo de entrenamiento, su regreso añade profundidad a la presión defensiva de los Bengals, que ya cuenta con el destacado novato Cashius Howell y el tackle Jonathan Allen.



