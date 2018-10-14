Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Houston Texans y los Buffalo Bills: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Houston Texans y los Buffalo Bills

13 sept 2026 - 13:00 Reliant Stadium

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026, en la primera jornada de la NFL, en el Reliant Stadium de Houston (Texas) a las 11:00 (CDT).

Cómo ver el partido entre los Houston Texans y los Buffalo Bills

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, además de NFL Redzone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartición de pantalla multivisión : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez, perfecto para las noches de domingo con varios encuentros.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» sobreimpresas.

Límites de cuenta : el plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el plan «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Houston Texans vs Buffalo Bills

Noticias del equipo de los Houston Texans

La lista inicial de lesionados de los Texans es muy breve, con buenas noticias en todas sus unidades titulares.

Kayden McDonald (DT): Participación limitada por lesión en el tobillo; es el único jugador con restricciones.

Trent Brown (OT): Entrenó al 100 % pese a una vieja lesión de muñeca; se espera que proteja a C.J. Stroud sin problemas.

Wade Woodaz (LB): Entrenó al completo pese a una lesión en el pulgar y está listo para jugar.

Ausencias destacadas: El receptor abierto Jayden Higgins está en la lista de reservas por lesión tras una lesión de rodilla en la pretemporada. El liniero defensivo Dylan Horton también permanece en la lista de reservas por lesión (tendón de Aquiles).

Noticias del equipo de los Buffalo Bills

Los Bills, ahora dirigidos por el nuevo entrenador jefe Joe Brady, presentan un informe casi limpio, aunque tienen poca profundidad en la posición de corredor y cornerback nickel.

Ty Johnson (RB): No participó (DNP) por lesión en los isquiotibiales; si no juega, se espera que el novato Frank Gore Jr. suba desde el equipo de práctica.

Jordan Hancock (DB): No participó (DNP) por lesión en el cuádriceps; su ausencia obligaría a los novatos Jalon Kilgore o Davison Igbinosun a jugar como cornerback níquel.

T.J. Sanders (DL): Participación limitada por lesión en la rodilla.

Khalil Shakir (WR): ¡Ha vuelto por completo a los entrenamientos! El veterano receptor de slot llevaba fuera desde mediados de agosto por una lesión en la parte inferior del cuerpo, lo que supone un gran impulso para Josh Allen.

El liniero defensivo de quinta ronda Zane Durant permanece en la lista de lesionados y se perderá al menos los cuatro primeros partidos tras sufrir un “stinger” en el cuello en el último partido de pretemporada.



