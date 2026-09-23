Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons

24 sept 2026 - 20:15 Lambeau Field

Los Green Bay Packers reciben a los Atlanta Falcons en el Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 6:15pm CDT del Jueves, 24 de Septiembre.

Cómo ver el partido entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons

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Noticias de los equipos: Green Bay Packers contra Atlanta Falcons

La principal novedad es el regreso de Michael Penix Jr. como mariscal titular de Atlanta, mientras que Green Bay sufre bajas en la línea ofensiva y podría perder a su receptor estrella, Jayden Reed.

Noticias del equipo de los Atlanta Falcons

El gran cambio en los Falcons de Kevin Stefanski (0-2) se produce en la posición de mariscal de campo. Tras las dificultades sufridas con el suplente Cooper Rush, que no logró llegar a la zona roja en dos partidos, Michael Penix Jr. ha sido nombrado oficialmente titular. Este será su debut en la temporada 2026 tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) sufrida en 2025.

Penix Jr. ya entrena al completo, mientras Tua Tagovailoa, recuperado de una lesión en los oblicuos, participa de forma limitada y se sitúa como segundo mariscal por delante de Rush.

Principales preocupaciones : En el informe de lesiones destacan dos titulares defensivos de primer nivel que se perdieron el primer entrenamiento: el cornerback A.J. Terrell (ingle) y el edge rusher Samson Ebukam (isquiotibiales).

Noticias del equipo de los Green Bay Packers

Los Packers de Matt LaFleur, con marca de 1-1, llegan renqueantes a su primer partido en casa tras una victoria reñida en la prórroga contra los Jets. Once jugadores figuran en el informe inicial de lesiones de esta semana corta, con preocupaciones en el ataque y la protección del mariscal.

En la línea de receptores , Jayden Reed (cuello) fue retirado en camilla en la segunda jornada y aún no tiene fecha de regreso, mientras que Bo Melton (cuello) entrenó sin restricciones.

Crisis en la línea ofensiva : Se prevé que el tackle derecho Zach Bako-Bewele (rodilla) esté de baja a largo plazo. El guardia izquierdo Aaron Banks (rodilla/dedo del pie) y su sustituto, Donovan Jennings (mano), se perdieron la sesión del lunes, lo que compromete la profundidad del equipo.

En defensa , el cornerback Benjamin St-Juste (isquiotibiales) entrenó al 100 % y el tackle defensivo Jvon Hargrave (rodilla/concusión) participó de forma limitada tras perderse la semana pasada.



