Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Detroit Lions y los New York Jets: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Detroit Lions y los New York Jets

27 sept 2026 - 13:00 Ford Field

Los Detroit Lions reciben a los New York Jets en el Ford Field (Detroit, Míchigan) en la tercera jornada de la NFL. El partido está programado para las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Detroit Lions y los New York Jets

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, los playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» sobreimpresas.

Límites de uso compartido de cuenta: el plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en la misma IP; el plan «Ultimate» sube a 5 reproducciones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de los equipos: Detroit Lions vs New York Jets

Noticias del equipo de los Detroit Lions

Los Lions reciben un gran refuerzo en su línea ofensiva, pero se enfrentarán a pruebas decisivas en cuanto a la profundidad de su defensa secundaria.

El tackle Blake Miller (rodilla), el guardia izquierdo Christian Mahogany (cadera) y el liniero Tate Ratledge (codo) han recibido el alta del entrenador Dan Campbell y podrían jugar.

Crisis en la secundaria : el safety Thomas Harper (tobillo) se pierde el partido y se suma a Avonte Maddox (lesionado toda la temporada), Brian Branch y Kerby Joseph (ambos en la lista de incapacitados), por lo que Christian Izien y el novato Keith Abney deberán asumir papeles destacados.

Bajas en la línea interior : el guardia Ben Bartch (pie) está descartado. El tackle defensivo David Onyemata permanece de baja a largo plazo tras una operación en los músculos del tronco.

Noticias del equipo de los New York Jets

El entrenador jefe de los Jets, Aaron Glenn, que regresa a Detroit donde fue coordinador defensivo, sufre bajas importantes en defensa y equipos especiales.

El safety All-Pro Minkah Fitzpatrick (ingle) no ha entrenado y se le ha descartado.

Problemas en el juego aéreo : el ala cerrada titular Mason Taylor (pulgar) está fuera y el receptor Adonai Mitchell (dedo) es duda tras lesionarse al quedarse la camiseta enganchada en un entrenamiento, por lo que Geno Smith tendrá que buscar receptores tras Garrett Wilson.

En defensa y equipos especiales , el linebacker Kiko Mauigoa (cuádriceps) es baja, el running back Kene Nwangwu (espalda) es duda y el edge rusher Joseph Ossai (pie) también es duda.



