Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Detroit Lions y los New Orleans Saints: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Detroit Lions y los New Orleans Saints

13 sept 2026 - 13:00 Ford Field

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026, en la semana 1 de la NFL, en el Ford Field de Detroit a las 11:00 (CDT).

El entrenador jefe Dan Campbell dirigirá a los Lions contra su exequipo ante un público local entusiasta.

Cómo ver el partido entre los Detroit Lions y los New Orleans Saints

El partido se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Detroit Lions contra New Orleans Saints

Noticias del equipo de los Detroit Lions

Los Lions llegan a la semana 1 con la plantilla casi al completo, aunque les faltan piezas importantes por designaciones de pretemporada.

Ausencias: Ningún jugador activo faltó a la sesión del miércoles.

Con participación limitada en el entrenamiento:

Christian Izien (DB): Lesión en la ingle sufrida en la pretemporada.

Derrick Moore (EDGE): Participación limitada por un problema en los isquiotibiales.

Mekhi Wingo (DL): Se recupera de una lesión en la ingle.

Participantes a tiempo completo: Los linebackers Jimmy Rolder (isquiotibiales) y Trevor Nowaske (rodilla), los cornerbacks Ennis Rakestraw Jr. (tobillo) y Keith Abney II (mano) y el safety Thomas Harper (tobillo) evolucionan favorablemente y se prevé que participen a tiempo completo.

Listas de reserva y PUP: Los safeties titulares Brian Branch y Kerby Joseph permanecen en la lista de jugadores físicamente incapaces de jugar (PUP) y se perderán el inicio de la temporada; el cuerpo técnico destaca su compromiso en la rehabilitación, pero no estarán disponibles el domingo.

En la línea ofensiva, el centro Cade Mays se pierde el partido por una fractura en la muñeca, por lo que el recién fichado Juice Scruggs será titular contra los Saints.

Sin problemas: el ala cerrada Sam LaPorta, recuperado de una cirugía de espalda de noviembre de 2025 y de una lesión de cadera en la pretemporada, ya no figura en el informe de lesiones y está listo para jugar.

Noticias del equipo de los New Orleans Saints

El entrenador jefe de los Saints, Kellen Moore, en su primer año al frente del equipo, se enfrenta a obstáculos mucho más difíciles en cuanto a lesiones, especialmente entre los veteranos de élite y los jugadores de fondo de la línea ofensiva.

No participó (DNP):

Cameron Jordan (EDGE): El icono de la franquicia no se entrenó por una lesión en los isquiotibiales sufrida en la pretemporada y, de momento, figura como baja para el domingo.

Oscar Delp (TE): No participó el miércoles por una distensión persistente en el isquiotibial.

Audric Estime (RB): Lesión en el muslo.

Participación limitada / Regreso clave:

Alvin Kamara (RB): Gran noticia para los Saints: Kamara volvió a entrenar de forma limitada tras tres semanas de baja por un esguince de ligamento colateral medial (MCL).

Golpes en la lista de lesionados (IR): El equipo sufre problemas de profundidad tras colocar al liniero defensivo Bryan Bresee, al corredor Ty Chandler y al receptor Jordyn Tyson en la lista de lesionados.

Cambios en la plantilla: Los Saints completaron su roster tras incorporar al pateador Daniel Carlson, al corredor Zamir White y al defensivo Colby Wooden en las últimas dos semanas.



