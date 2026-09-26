Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Denver Broncos y los Los Angeles Rams: retransmisión en línea, canales de televisión y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Denver Broncos y los Los Angeles Rams

27 sept 2026 - 20:20 Empower Field at Mile High

Los Denver Broncos reciben a los Los Angeles Rams en el Empower Field at Mile High (Denver, Colorado), en la tercera jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar a la 18:20 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

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Noticias de los equipos: Denver Broncos contra Los Angeles Rams

Noticias del equipo de los Denver Broncos

Los Broncos han recibido buenas noticias en cuanto a lesiones, sobre todo en su grupo de corredores, aunque un novato se ha quedado fuera:

J.K. Dobbins (RB) : Listo para jugar. Superó un problema de cadera y entrenó al 100 % el jueves y viernes.

RJ Harvey (RB) : Listo para jugar. Se perdió la semana 2 por una lesión en el tendón de la corva, pero ya entrenó al 100 % y formará un dúo explosivo con Dobbins.

Jonah Coleman (RB) : BAJA. El novato sufrió un esguince grave de tobillo en la semana 2 y se perdió todos los entrenamientos, por lo que se le ha descartado. Tyler Badie debería recibir más oportunidades.

Marvin Mims Jr. (WR) : Duda. Se perdió la semana 2 por una lesión en el pie, entrenó de forma limitada y su participación se decidirá en el último momento.

Noticias del equipo de los Rams de Los Ángeles

El equipo de Sean McVay sigue con bajas clave en defensa y ataque para jugar en la altitud de Denver:

Puka Nacua (WR) : Dudoso. Se perdió los entrenamientos por molestias en la ingle y la cadera; McVay cree que no jugará, pero podría volver la próxima semana.

Kamren Kinchens (S) : Dudoso. El safety titular no ha entrenado toda la semana por una distensión en el tendón de la corva y probablemente se pierda el partido.

Colby Parkinson (TE) : Dudoso. Se recupera de una lesión de rodilla y participó en el entrenamiento ligero del viernes; McVay cree que podría jugar.

Myles Garrett (DE) : BAJA. La principal amenaza defensiva de los Rams en el flanco no estará disponible para este partido, lo que supone una gran pérdida para su unidad de presión contra el pase frente a Bo Nix.

Aaron Donald (DT) : Listo para jugar. Ya está recuperado y listo para aumentar su carga de trabajo y presionar el centro de la línea de Denver.







