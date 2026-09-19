Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Denver Broncos y los Jacksonville Jaguars: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Denver Broncos y los Jacksonville Jaguars

20 sept 2026 - 16:05 Empower Field at Mile High

Los Denver Broncos reciben a los Jacksonville Jaguars en el Empower Field at Mile High (Denver, Colorado) en la segunda jornada de la NFL. El partido comenzará a las 14:05 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Denver Broncos y los Jacksonville Jaguars

Se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

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Noticias de los equipos: Denver Broncos contra Jacksonville Jaguars

El mariscal novato Bo Nix busca su primera victoria, mientras Trevor Lawrence y los Jaguars intentan extender su racha de nueve triunfos consecutivos.

Los Broncos quieren recuperarse tras perder 31-10 contra los Chiefs, mientras que los Jaguars llegan con confianza después de golear 34-10 a los Browns.

Noticias del equipo de los Denver Broncos

RJ Harvey (RB, isquiotibiales) : Se perdió los primeros entrenamientos de la semana, pero ya participa de forma limitada. Es el principal corredor receptor de Denver, así que su posible regreso refuerza a Bo Nix.

Marvin Mims Jr. (WR) (pie) : Muy improbable que juegue tras varias sesiones de entrenamiento perdidas por lesión.

Jonah Elliss (OLB) y Troy Franklin (WR) han entrenado sin restricciones.

Noticias del equipo de los Jacksonville Jaguars

Brian Thomas Jr. (WR) (hombro) y Foye Oluokun : Participación limitada en los entrenamientos, pero se espera que jueguen.

Jakobi Meyers (WR) (pulgar) y el OL Cole Van Lanen (rodilla) : limitados al inicio de la semana, pero, sin contratiempos, deberían estar disponibles.

Cristian Braswell (CB) (rodilla) : Se añadió a última hora al informe de entrenamientos, por lo que habrá que seguir su estado hasta que se publiquen las listas de inactivos.



