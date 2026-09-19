Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del saque inicial del partido entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders

20 sept 2026 - 16:25 AT&T Stadium

Los Dallas Cowboys reciben a los Washington Commanders en el AT&T Stadium (Arlington, Texas) en un duelo divisional de la NFC Este, durante la segunda jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar a las 14:25 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan Regular permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. Ultimate sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, quizá necesites una VPN para ver los partidos en tu plataforma habitual. Servicios como NordVPN cifran tu conexión. Si dudas, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para deporte en streaming.

Noticias de los equipos: Dallas Cowboys contra Washington Commanders

Ambos perdieron por poco en la semana 1: los Cowboys cayeron 28-20 ante los Giants y los Commanders 24-22 contra los Eagles.

Noticias del equipo de los Dallas Cowboys

Lo más destacado es la defensa, que pierde a dos titulares por lesión. El coordinador Brian Schottenheimer ha ajustado la rotación.

Malik Hooker (S) – BAJA : Se fracturó el antebrazo en la semana 1 y fue operado. P.J. Locke cubrirá su lugar junto a Caleb Downs en la secundaria.

DeMarvion Overshown (LB) – BAJA : El linebacker medio titular sufrió una distensión en el tendón de la corva en el primer partido. Aunque evitará la lista de reservas por lesión, los Cowboys han reforzado la plantilla de entrenamiento para compensar su ausencia a corto plazo.

Dorance Armstrong (EDGE) - DISPONIBLE : Tras cumplir su suspensión, el pass-rusher titular regresa para reforzar una línea que lideran Quinnen Williams y Kenny Clark.

Ajani Cornelius (OT) y James Houston (OLB) - DISPONIBLES : Ambos han entrenado sin problemas y podrán jugar el domingo.

Lesionado : El guardia titular Tyler Smith permanece en la lista de lesionados por una lesión en el pulgar.

Noticias del equipo de los Washington Commanders

Los Commanders, dirigidos por Dan Quinn, visitan Arlington sin su líder defensivo.

Frankie Luvu (LB) – BAJA : El veterano, líder defensivo y capitán, se pierde el partido por un tirón en la ingle y los isquiotibiales. Kain Medrano ganará minutos en la rotación.

Chig Okonkwo (TE) – BAJA : El ala cerrada titular se retiró en la primera jornada por un problema en la ingle o el isquiotibial y ya se le ha descartado para la segunda.

Javon Kinlaw (DT) — DUDA : Se perdió parte de los entrenamientos por una lesión en la espalda, por lo que su presencia en la línea defensiva se evaluará hasta el inicio del partido.

Jayden Daniels (QB) – EN FORMA : El mariscal de 25 años llega en plena forma. En la semana 1 mostró su doble amenaza y los Commanders planean explotar su capacidad de carrera ante una defensa terrestre de Cowboys que permitió 165 yardas la semana pasada.



