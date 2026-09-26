Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens

27 sept 2026 - 16:25 Maracana Stadium

El encuentro se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, durante la tercera jornada de la temporada regular de la NFL. Es el tercer partido de temporada regular que se juega en Brasil y el primero en Río. El kickoff está programado para las 14:25 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Dallas Cowboys contra Baltimore Ravens

Ambos equipos llegan con marca de 1-1, pero con lesiones clave en ofensiva y defensiva.

La principal preocupación es el estado irregular del césped del Estadio Maracaná, que podría afectar a jugadores de movimientos rápidos como Jackson, Henry y Lamb.

Noticias del equipo de los Dallas Cowboys

La defensa de los Cowboys sufre un duro golpe, pues cuatro titulares se quedan en Dallas por lesiones:

DeMarvion Overshown (LB, isquiotibiales) – Baja

Malik Hooker (S) (cirugía en el antebrazo) - Baja

P.J. Locke (S) (fascitis plantar) – Bajo

Cobie Durant (CB) (isquiotibiales) - Baja

El novato Jaishawn Barham, con el casco de punto verde, dirigirá las jugadas defensivas. En una secundaria mermada, el joven safety Markquese Bell y el destacado novato Caleb Downs deberán asumir un papel fundamental ante la ofensiva de los Ravens.

La buena noticia es que el pass-rusher James Houston ha entrenado con normalidad y debería jugar para apoyar a una línea defensiva estelar pero presionada, liderada por Quinnen Williams y Kenny Clark.

Ofensivamente, Dak Prescott, recién convertido en el líder histórico de pases de touchdown de la franquicia, confiará en CeeDee Lamb y George Pickens para explotar una secundaria de los Ravens que parece vulnerable.

Noticias del equipo de los Baltimore Ravens

Las principales novedades de los Ravens muestran un panorama mixto de lesiones, sobre todo en la línea ofensiva y en los receptores:

Ronnie Stanley (LT, dedo del pie) – Descartado. Agravó su lesión y no entrenó, lo que deja un vacío en el lado ciego de Lamar Jackson.

Zay Flowers (WR) (isquiotibiales) – Duda. Se perdió los primeros entrenamientos, pero volvió de forma limitada el viernes; el coordinador defensivo convertido en entrenador jefe, Jesse Minter, cree que tiene una «oportunidad real» de jugar.

Nnamdi Madubuike (DT) (cuello): listo para jugar. Ha entrenado al 100 % toda la semana y no tiene designación de lesión.

Sin Stanley, Baltimore probablemente reforzará el juego terrestre con Derrick Henry y el MVP Lamar Jackson, aprovechando las dificultades de Dallas para detener la carrera.



