Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Cleveland Browns y los Carolina Panthers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Cleveland Browns y los Carolina Panthers

27 sept 2026 - 13:00 Huntington Bank Field

Los Browns reciben a los Panthers en el Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Cleveland Browns y los Carolina Panthers

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Cleveland Browns contra Carolina Panthers

Noticias del equipo de los Cleveland Browns

Los Browns, dirigidos por Todd Monken, intentan mejorar su juego terrestre con el novato Quinshon Judkins, whose progresión se ha visto afectada por las dificultades en el bloqueo de la línea ofensiva.

En defensa, Cleveland acumula 47 partidos sin que un mariscal de campo supere las 300 yardas, racha que se pondrá a prueba esta semana.

Novedades clave del informe de lesiones de los Browns

Teven Jenkins (OL, espalda) : No se entrenó a mitad de semana; su disponibilidad es muy dudosa.

Tyson Campbell (CB) (tobillo/cadera) : Entrenó de forma limitada; se espera que juegue.

Grant Delpit (S, hombro) : participación limitada.

Quincy Williams (LB, rodilla) : participación limitada.

Mason Graham (DT) (ingle) : Entrenó de forma limitada.

Tytus Howard (OL) (rodilla) : Participación limitada; se espera que sea el pilar de la línea.

Noticias del equipo de los Carolina Panthers

El entrenador Dave Canales mantiene la ofensiva a buen nivel, con Bryce Young líder en pases (312,5 yd/partido), pero el equipo sufre falta de profundidad en ambas líneas.

Novedades clave del informe de lesiones de los Carolina Panthers

Jonathon Brooks (RB) (ingle) : En la lista de lesionados (IR), por lo que Chuba Hubbard asumirá la mayoría de las jugadas en el backfield. El suplente Trevor Etienne también está en la lista de lesionados (IR).

Devin Lloyd (LB) (pantorrilla) : No participó en el entrenamiento (DNP) a mitad de semana, lo que preocupa tras ser nombrado Defensivo de la Semana de la NFC en la jornada 2.

Jaelan Phillips (LB) (espalda) : DNP; su participación se decidirá en el último momento.

Nick Scott (S, costillas) y Claudin Cherelus (LB, hombro) : DNP.

Jalen Coker (WR) (tobillo) : participación limitada en el entrenamiento, pero se espera que contribuya en el ataque y en los retornos de punt.

Noticia positiva : los linieros defensivos Bobby Brown III y Pat Jones II regresaron a la práctica completa, lo que refuerza la línea defensiva.



