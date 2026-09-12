Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Tampa Bay Buccaneers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Cincinnati Bengals y los Tampa Bay Buccaneers

13 sept 2026 - 13:00 Paycor Stadium

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre de 2026, en la primera jornada de la NFL, en el Paycor Stadium de Cincinnati (Ohio) a las 11:00 (CDT).

El encuentro forma parte del evento anual «Open In Orange», por lo que los Bengals lucirán uniformes naranjas y se invita a los aficionados a vestir de ese color.

Cómo ver el partido entre los Cincinnati Bengals y los Tampa Bay Buccaneers

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Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Cincinnati Bengals contra Tampa Bay Buccaneers

Noticias del equipo de los Cincinnati Bengals

Los Bengals llegan casi al completo al partido inaugural, un gran impulso tras las lesiones de la pasada campaña.

Los receptores Ja’Marr Chase (rodilla) y Tee Higgins (talón) están listos para jugar, según el entrenador Zac Taylor.

Dax Hill: El cornerback titular se perdió casi toda la pretemporada por una lesión en el tendón de la corva, pero ha entrenado bien y podría jugar el domingo.

Shemar Stewart: El prometedor pass rusher de segundo año se recuperó rápido de una hiperextensión de rodilla en la pretemporada y podría jugar.

Los jugadores han elegido a siete capitanes: Dexler Lawrence II (DT) y Bryan Cook (S), dos destacados fichajes, se suman al incombustible quarterback Joe Burrow.

Noticias del equipo de los Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers afrontan la semana 1 con una plantilla renovada y la esperanza de resurgir.

Corredores: El entrenador Todd Bowles decidirá en el último momento si un corredor, cuyo nombre no ha revelado, jugará. Las plantillas de profundidad muestran preocupación por Sean Tucker, que sufre un problema no revelado.

Receptores: Los novatos Jalen McMillan (rodilla) y Emeka Egbuka (dedo del pie) están en observación y arrancan la semana como “dudosos”.

Línea ofensiva: Tras las lesiones de 2025, los Bucs por fin alinearán a sus cinco titulares: Tristan Wirfs, Ben Bredeson, Graham Barton, Cody Mauch y Luke Goedeke. Mauch regresa de una fractura de pierna.

Profundidad en el puesto de quarterback: Aunque Baker Mayfield lleva las riendas del equipo, el novato Jalon Daniels se ha ganado oficialmente el puesto de suplente principal en la pretemporada, imponiéndose al veterano Jake Browning.

Capitanes: Baker Mayfield, Tristan Wirfs, Chris Godwin Jr., Vita Vea, Antoine Winfield Jr. y el nuevo linebacker Alex Anzalone.

Temas clave

Duelo de mariscales: Joe Burrow y Baker Mayfield buscan redención tras quedarse fuera de los playoffs.

Entrenadores presionados: Zac Taylor (Bengals) y Todd Bowles (Buccaneers) buscan llegar lejos en playoffs y soñan con un inicio perfecto en la Semana 1.

La renovada defensa de Tampa Bay, con el recién llegado Alex Anzalone, se enfrenta a una prueba de fuego contra el potente ataque aéreo de Cincinnati.







