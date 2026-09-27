Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles

28 sept 2026 - 20:15 Soldier Field

Los Chicago Bears reciben a los Philadelphia Eagles en el Soldier Field (Chicago, Illinois) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 18:15 (CDT) del lunes 28 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles en español

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Noticias de los equipos: Chicago Bears contra Philadelphia Eagles

Noticias del equipo de los Chicago Bears

El gran foco para el equipo de Ben Johnson está en la posición de mariscal de campo.

Crisis en la posición de mariscal de campo : el titular Caleb Williams fue descartado por una distensión de grado 1 en el tendón de la corva sufrida en la semana 2. El suplente Tyson Bagent superó el protocolo de conmociones de la NFL y entrenó al máximo el sábado, pero aún figura como “dudoso”. De no recibir el alta, el veterano Case Keenum, de 38 años, será titular por primera vez desde 2023.

En el backfield , los corredores D’Andre Swift y el novato Kyle Monangai llevarán el peso del ataque para aliviar la presión sobre la posición de quarterback. Monangai se perdió los entrenamientos de principios de semana por un problema en la rodilla, pero se espera que sea el pilar de su letal juego terrestre.

En la línea de scrimmage , el guardia izquierdo Joe Thuney se perdió la práctica del viernes y genera dudas en el interior. El pateador Cairo Santos, con molestias en la cadera derecha, se espera que juegue pese a ausentarse parte de la semana.

Refuerzo defensivo : el CB Tyrique Stevenson (isquiotibiales) mejoró rápido y puede jugar, lo que evita un vacío en la secundaria.

Noticias del equipo de los Philadelphia Eagles

Los Eagles, con marca de 2-0, buscan mantener su racha invicta, aunque lo harán sin varios jugadores clave.

Bajas clave en ataque : el ala cerrada Dallas Goedert (rodilla) y el receptor Marquise “Hollywood” Brown (tobillo) se pierden el lunes. Para compensarlo, los Eagles han recuperado al veterano ala cerrada Zach Ertz desde la plantilla de entrenamiento.

Barkley y Smith, listos: El corredor estrella Saquon Barkley, recuperado de un esguince cervical, entrenó el viernes y no está lesionado. El receptor DeVonta Smith (isquiotibiales) también se ha recuperado y jugará. Con Brown fuera, el novato Makai Lemon asumirá más carga de trabajo.

En la línea ofensiva, Cam Jurgens pasa a guardia izquierdo y el novato Drew Kendall será titular como centro tras la lesión de Landon Dickerson. En defensa, el edge rusher Jonathan Greenard (pectoral) podría compartir el puesto con Jalyx Hunt.



