Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings

20 sept 2026 - 13:00 Soldier Field

Los Chicago Bears reciben a los Minnesota Vikings en el Soldier Field (Chicago, Illinois) en un esperado duelo divisional de la NFC Norte, durante la segunda jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar a las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Chicago Bears contra Minnesota Vikings

Ambos rivales de la NFC Norte llegan tras victorias contundentes en la primera jornada, lo que promete una batalla temprana por el liderato divisional.

Noticias del equipo de los Chicago Bears

La potente ofensiva de los Bears, dirigida por el entrenador Ben Johnson en su segundo año, anotó 59 puntos en la primera jornada contra los Panthers. Sin embargo, el equipo tiene lesiones clave en el backfield para el domingo.

D’Andre Swift (RB) y Kyle Monangai (RB) : Ambos corredores son duda, pero todo indica que jugarán. Se ejercitaron de forma limitada el miércoles y el jueves por problemas en el tobillo y la rodilla (Swift) y en el isquiotibial (Monangai). Acumularon casi 300 yardas en la primera jornada, así que su estado es clave ante la defensa de Brian Flores.

Darnell Wright (RT) : Se perdió el miércoles por una lesión de rodilla y fue limitado el jueves. Es clave para proteger a Caleb Williams ante el blitz de Minnesota.

Tyson Bagent (QB) : Alta médica tras su lesión de espalda.

Con limitación : el liniero defensivo Dayo Odeyingbo (hombro), el cornerback Malik Muhammad (tobillo) y el safety Xavier Woods (ingle) siguen limitados, pero probablemente jueguen.

Noticias del equipo de los Minnesota Vikings

Minnesota remontó 29 puntos a Green Bay en la primera jornada, pero ahora lidia con lesiones en posiciones clave.

Kyler Murray (QB) : Sigue en el protocolo de conmociones, pero ya ha entrenado de forma limitada dos días seguidos. Si no se recupera, el veterano Carson Wentz —con marca de 4-0 ante Chicago— será el titular.

Brian O’Neill (RT) : Gran preocupación para la línea ofensiva. Pasó de limitado el miércoles a «no participó» (DNP) el jueves por una lesión de rodilla.

Jordan Mason (RB) : Ingresó a la lista de lesionados a corto plazo (IR) por una lesión en el pulgar; Demond Claiborne asumirá más carga en el backfield.

Blake Cashman (LB) y Andrew Van Ginkel (OLB) : Cashman (muñeca) entrenó al 100 % el jueves, mientras que el edge rusher Van Ginkel (pecho) sigue limitado pero avanza bien.



