Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Carolina Panthers y los Chicago Bears: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Carolina Panthers y los Chicago Bears

13 sept 2026 - 13:00 Bank of America Stadium

Los Panthers reciben a los Bears en el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte) el domingo 13 de septiembre, en la primera jornada de la NFL 2026. El kickoff está programado a las 11:00 CDT.

Cómo ver el partido entre los Carolina Panthers y los Chicago Bears

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, las eliminatorias y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece dos planes para toda la temporada: «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Pago único Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100 MXN 580 al mes Temporada Pro Ultimate MXN 3,600 MXN 670 al mes

Quienes adquieran el paquete «Season Pro Ultimate» también disfrutarán de estas funciones adicionales:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 para Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» sobreimpresas.

Límites de cuenta : El plan Regular permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. Ultimate sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, quizá necesites una VPN (como NordVPN) para ver los partidos en tu plataforma habitual. Una VPN te ofrece una conexión segura. Si dudas sobre qué VPN elegir, consulta la guía de GOAL sobre las mejores para ver deportes en streaming.

Noticias de los equipos: Carolina Panthers vs. Chicago Bears

Noticias del equipo de los Chicago Bears

La principal novedad de los Bears es el receptor abierto Rome Odunze, cuya participación se evalúa día a día por una lesión en el pie y la pierna derecha sufrida el jueves. El entrenador Ben Johnson confía en que pueda jugar el domingo y aclara que no es una recaída de la temporada pasada.

En la posición de running back hay buenas noticias: D’Andre Swift, con un calambre leve la semana pasada, y Kyle Monangai, recuperado de una hiperextensión de rodilla, han participado plenamente en el entrenamiento.

En la línea ofensiva, Ben Johnson confirmó a Braxton Jones como tackle izquierdo titular, mientras que el suplente Ozzy Trapillo aún se recupera.

En defensa, Austin Booker (ingle) entrenó y evoluciona bien, mientras que Kyler Gordon, Noah Sewell y Shamar Turner permanecen en la lista PUP al menos hasta la semana 5.

Capitanes: Caleb Williams, Joe Thuney, Grady Jarrett, T.J. Edwards y Cairo Santos fueron elegidos capitanes permanentes para 2026.

Noticias del equipo de los Carolina Panthers

Los actuales campeones de la NFC Sur se centran en su línea ofensiva renovada y en la salud de su backfield. Los tackles titulares Taylor Moton e Ikem Ekwonu están en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano (NFI), por lo que Monroe Freeling (tackle derecho) y Rasheed Walker (tackle izquierdo) serán titulares.

En la posición de running back, el entrenador Dave Canales confía en que el novato Jonathon Brooks, pese a perderse varias prácticas por molestias generales, estará listo para el domingo y compartirá cargas con Chuba Hubbard.

Alineación oficial: Hunter será titular en la defensa junto a Brown, mientras que Okereke y Lloyd formarán en la línea de linebackers.

Lesionados: Trevor Etienne, Braden Christensen y Tershawn Wharton están en la lista de lesionados y se perderán al menos las cuatro primeras semanas.

Capitanes: Bryce Young, Chuba Hubbard, Derrick Brown, Devin Lloyd y JJ Jansen serán los capitanes del equipo.







