Sigue en directo el partido de la NFL entre los Buffalo Bills y los Los Angeles Chargers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Buffalo Bills y los Los Angeles Chargers

27 sept 2026 - 13:00 Highmark Stadium

Los Buffalo Bills reciben a los Los Angeles Chargers en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York), en la tercera jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Buffalo Bills y los Los Angeles Chargers

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

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Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Buffalo Bills contra Los Angeles Chargers

Los equipos marchan en direcciones opuestas: la potente ofensiva de Buffalo promedia 38,5 puntos por partido, mientras que los Chargers, mermados, buscan su primera victoria tras dos derrotas consecutivas en casa por más de diez puntos.

Noticias del equipo de los Buffalo Bills

Los Bills llegan a la Semana 3 con una ofensiva liderada por Josh Allen, que suma nueve touchdowns sin pérdidas de balón. Sin embargo, la posición de receptor abierto sufre bajas importantes.

DJ Moore (WR) : Abandonó prematuramente la segunda jornada por una lesión en el hombro. No entrenó el jueves, por lo que su disponibilidad para el domingo es un tema clave a seguir.

Keon Coleman (WR) : El novato se perdió la sesión del jueves por un esguince de tobillo.

Ed Oliver (DL) : Clave en la presión interior, participó de forma limitada el jueves por una lesión de cadera.

Jordan Hancock (DB) y Ty Johnson (RB) se perdieron la sesión del jueves por lesiones en los isquiotibiales.

Notas positivas : el guardia Alec Anderson ha mejorado, y el ala cerrada Dalton Kincaid (225 yardas en recepciones) y el corredor James Cook (135 yardas por tierra la semana pasada) están en plena forma y son muy explosivos.

Noticias del equipo de Los Angeles Chargers

Los Chargers suman 14 jugadores en el informe semanal, con la línea ofensiva y los alas cerradas como principales preocupaciones para Mike McDaniels.

El centro titular Bottage se perdió la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior. Los guards Kayode Awosika (peroné) y Trey Pipkins III (rodilla) se ausentaron el jueves y probablemente no jueguen. Lo positivo: el tackle izquierdo Rashawn Slater (ingle) y el guard Cole Strange (pectoral) ya entrenaron al 100 %.

Ala cerrada : David Njoku está en la lista de lesionados y el suplente Charlie Kolar, operado de un antebrazo, también se perderá el partido.

En defensa y otras posiciones clave, el safety Elijah Molden (isquiotibiales), el liniero defensivo Dalvin Tomlinson (isquiotibiales), el cornerback Rodney Shelley (isquiotibiales) y el receptor abierto Brenen Thompson (cuádriceps) se perdieron la sesión del jueves.

Notas positivas : los veteranos Derwin James Jr. (dedo) y Khalil Mack entrenaron al completo tras un descanso programado, y el novato Ladd McConkey (costilla) también se ejercitó sin limitaciones.



