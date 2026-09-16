Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Buffalo Bills y los Detroit Lions: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Buffalo Bills y los Detroit Lions

17 sept 2026 - 20:15 Highmark Stadium

Los Buffalo Bills reciben a los Detroit Lions en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York) en la segunda jornada de la NFL, el Jueves, 17 de Septiembre. El kickoff está programado a las 18:15 (CDT)

Es el primer partido de la temporada regular en el nuevo Highmark Stadium, valorado en 2 100 millones de dólares. Ambos equipos llegan con marca de 1-0 tras ganar sus duelos de la semana 1.

Cómo ver el partido entre los Buffalo Bills y los Detroit Lions

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN y en Sky Sports NFL / Sky Sports Main Event.

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Compartir pantalla con vistas múltiples : Los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : el nivel «Ultimate» ofrece vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como «Thursday Night Football», «Sunday Night Football», los play-offs y la Super Bowl.

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Noticias de los equipos: Buffalo Bills contra Detroit Lions

Ambos equipos llegan tras ganar en la 1.ª jornada: los Bills vencieron 36-31 a los Texans y los Lions 31-30 a los Saints en prórroga.

Noticias del equipo de los Detroit Lions

Los Lions llegan a la semana 2 muy mermados, sobre todo en línea ofensiva y secundaria.

Isiah Pacheco (RB) : En la lista de lesionados tras una operación de espalda; se espera que esté de baja hasta diciembre.

Blake Miller (RT) : El tackle novato de primera ronda se perdió entrenamientos consecutivos por una lesión de rodilla. Si no supera las pruebas médicas antes del jueves, se espera que el veterano Larry Borom sea titular como tackle derecho.

Christian Mahogany (LG) : No se entrenó por una lesión de cadera. El entrenador Dan Campbell dijo que no es grave, pero su participación esta semana es dudosa.

D.J. Reed (CB) : Se añadió al informe de lesiones a última hora como participante limitado por una lesión en el pie.

Juice Scruggs (C) : Participación limitada por lesión de rodilla.

Los safeties Brian Branch y Kerby Joseph siguen de baja, lo que deja a la secundaria muy vulnerable.

La buena noticia: el defensivo Christian Izien (ingle) entrenó al 100 % y podría debutar.

Noticias del equipo de los Buffalo Bills

Los Bills salieron relativamente ilesos de la primera jornada, pero se está gestionando con cuidado a algunas piezas clave de la defensa en esta semana corta.

T.J. Sanders (DL) : Se perdió el entrenamiento por una lesión de rodilla y enfermedad.

Terrel Bernard (ILB) : Participación limitada por una pequeña molestia en la pantorrilla, pero se espera que juegue tras completar las 79 jugadas defensivas de la primera jornada.

Cole Bishop (S) : Participación limitada por rodilla e ingle, pero se espera que juegue.

Ty Johnson (RB) : Participación limitada por una distensión en el tendón de la corva.

La buena noticia es que el receptor estrella DJ Moore, que se retiró brevemente en la semana 1 tras una entrada, no está en la lista de lesionados y ya está recuperado tras sumar 100 yardas en su debut con los Bills. El defensive end Bradley Chubb (pulgar) también entrenó al completo.







