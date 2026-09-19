Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Baltimore Ravens y los New Orleans Saints: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Baltimore Ravens y los New Orleans Saints

20 sept 2026 - 13:00 M&T Bank Stadium

Los Baltimore Ravens recibirán a los New Orleans Saints en el M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland) en la segunda jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Baltimore Ravens y los New Orleans Saints

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Baltimore Ravens contra New Orleans Saints

Para el encuentro de la segunda jornada entre los Baltimore Ravens (1-0) y los New Orleans Saints (0-1), ambos equipos arrastran una larga lista de lesionados tras el exigente inicio de temporada.

Noticias del equipo de los Baltimore Ravens

Los Ravens tienen serias dudas sobre la disponibilidad de sus jugadores, sobre todo en la profundidad ofensiva y en la protección del flanco izquierdo.

Zay Flowers (WR) – Isquiotibiales (sin entrenar) : Tras una primera mitad de 150 yardas en la jornada 1, es duda y se ha perdido los entrenamientos. Su baja deja a Baltimore mermado en receptor, pues el novato Ja'Kobi Lane ingresó en la lista de lesionados por una muñeca. Se espera que Rashod Bateman y el veterano Chris Moore, llamado desde el equipo de prácticas, asuman un papel más destacado.

Ronnie Stanley (T) y John Simpson (G) – Dedo del pie / Ingle (no se han entrenado) : El flanco izquierdo titular de la línea ofensiva se ha perdido los entrenamientos durante dos días consecutivos. Si no pueden jugar, el jugador de segundo año Carson Vinson y Andrew Vorhees tendrán que proteger la línea de ataque para Lamar Jackson y Derrick Henry.

Trey Hendrickson (OLB) – Dedo (no ha entrenado) : El impactante defensive end sigue de baja, lo que podría afectar a la capacidad de los Ravens para colapsar el pocket.

T.J. Tampa (CB) — Rodilla (no ha entrenado) : Se ha perdido el entrenamiento de nuevo, lo que aumenta la preocupación por la profundidad de la secundaria.

Nnamdi Madubuike (DT) – Cuello ( participación limitada) : El pilar defensivo trabajó de forma limitada el jueves y no debería perderse muchos partidos.

Noticias del equipo de los New Orleans Saints

La principal preocupación de los Saints proviene de las incorporaciones de última hora a su informe de lesiones, aunque los periodistas especializados indican que algunas de estas medidas fueron meramente preventivas.

Chris Olave (WR) - Isquiotibiales (participación limitada) : Apareció en el informe del jueves tras un debut de 182 yardas, pero NewOrleansSaints.com lo califica como precaución y se espera que juegue el domingo.

Chase Young (EDGE) – Pantorrilla (participación limitada) : Incluido el jueves por molestias, pero se espera que juegue.

Alvin Kamara (RB) - Rodilla (A pleno rendimiento) : Ha entrenado con normalidad y será titular, clave para el ataque equilibrado de Nueva Orleans ante la línea defensiva de Baltimore.

Zach Wood (LS) - Pantorrilla (no ha entrenado) : Se prevé que el long snapper se pierda unas semanas, lo que obliga a los Saints a ajustar los equipos especiales con poca antelación.

Cameron Jordan (EDGE) y Oscar Delp (TE) – Isquiotibiales (participación limitada) : Ambos entrenaron de forma limitada el jueves y todo indica que jugarán.



