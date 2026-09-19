Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers

20 sept 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

Los Atlanta Falcons recibirán a los Carolina Panthers en un duelo de la División Sur de la NFC en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) durante la segunda jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Ambos equipos tienen un balance de 0-1 y buscan su primera victoria.

Cómo ver el partido entre los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers

El partido se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Noticias de los equipos: Atlanta Falcons contra Carolina Panthers

Ambos equipos buscan recuperarse tras perder en la primera jornada: los Falcons cayeron 20-13 ante los Steelers y los Panthers sufrieron una goleada histórica 59-37 contra los Bears.

Noticias del equipo de los Atlanta Falcons

El titular Tua Tagovailoa se ha perdido entrenamientos por una lesión en los oblicuos y es duda. Cooper Rush (espalda) y el novato Michael Penix Jr. (rodilla) trabajaron al completo el jueves y se repartieron las repeticiones con el primer equipo. El entrenador Kevin Stefanski aún no ha designado al titular.

En la línea ofensiva , el guardia Chris Lindstrom sigue en el protocolo de conmoción cerebral y participó de forma limitada el jueves, por lo que su presencia es dudosa. El tackle Jawaan Taylor se perdió la sesión por una lesión de rodilla, y Cameron Williams fue colocado en la lista de lesionados.

En defensa , el CB A.J. Terrell (hombro) ya entrenó al 100 % tras ausentarse al inicio de la semana.

Punto clave del ataque : se espera otra gran actuación del corredor Bijan Robinson, que en la primera jornada estableció un récord personal con 29 jugadas para 173 yardas y un touchdown.

Noticias del equipo de los Carolina Panthers

Tras una gran ofensiva y un colapso defensivo en la primera jornada, los actuales campeones de la NFC Sur ajustan la plantilla.

Cambios en la plantilla y equipos especiales : Los Panthers han cortado al receptor y retornador Jimmy Horn Jr. y han fichado al linebacker Tyrel Dodson para la plantilla de 53. John Metchie III asumirá las devoluciones. Para el equipo de prácticas, Carolina ha firmado al receptor E.J. Williams Jr.

Lesiones : El receptor Jalen Coker, que sumó 138 yardas y dos anotaciones ante Chicago, se limitó en la práctica por un tobillo lastimado. El ala cerrada Darren Waller descansó por programación.

El mariscal Bryce Young tiene marca de 4-1 ante Atlanta y buscará explotar una defensa que podría tener bajas en la línea.



