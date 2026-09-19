Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre los Arizona Cardinals y los Seattle Seahawks: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los Arizona Cardinals y los Seattle Seahawks

20 sept 2026 - 16:25 State Farm Stadium

Los Arizona Cardinals reciben a los Seattle Seahawks en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona) en un duelo divisional de la NFC Oeste, durante la segunda jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar a las 14:25 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Arizona Cardinals y los Seattle Seahawks

El partido se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo con varios encuentros simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de uso compartido de cuenta: El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma conexión. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks

Noticias del equipo de los Seattle Seahawks

Cambio en el puesto de quarterback : El titular Sam Darnold ha sido descartado por una lesión en los glúteos sufrida en la primera jornada. Drew Lock, quien completó 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown como suplente en la semana 1, será el titular.

Dudas en la línea ofensiva : El guardia derecho titular Anthony Bradford es duda tras perderse el entrenamiento del viernes por problemas en rodilla y cadera. Si no supera los protocolos, el novato Christian Haynes ocupará su lugar.

C uerpo de receptores al completo : Los Seahawks contarán con todos sus receptores. El veterano All-Pro Cooper Kupp (espalda) ya entrena al 100 % y el novato Tory Horton (isquiotibiales) está totalmente apto para debutar en 2026.

En la secundaria, el safety titular Ty Okada sigue de baja por una lesión en los isquiotibiales, mientras que el nickelback Nick Emmanwori es duda tras una operación de tobillo y un problema de cadera. Si no juega, aumentarán los minutos del linebacker Tyrice Knight y del safety Rodney Thomas II.

Noticias del equipo de los Arizona Cardinals

Baja en la secundaria : Los Cardinals seguirán una semana más sin el cornerback de slot titular Garrett Williams, quien se recupera de una grave lesión en el tendón de Aquiles. El drafteado Denzel Burke ocupará su lugar en las formaciones «nickel» y «dime».

Dudas en la línea defensiva: Los nose tackles Roy López (ingle) y Andrew Billings (rodilla) son duda. López volvió a entrenar el viernes de forma limitada. El CB Max Melton (tobillo) y el S Dadrion «Rabbit» Taylor-Demerson (costillas) también son duda tras el golpe en la primera jornada.

En la línea ofensiva, el guardia izquierdo Isaac Seumalo es duda por un hombro lesionado en la última jugada de la semana 1. El guardia derecho Isaiah Adams (rodilla) se entrenó por primera vez en un mes de forma limitada y también es duda. Si ambos faltan, Jon Gaines II asumirá más carga en el interior.



