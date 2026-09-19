Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders

20 sept 2026 - 16:05 SoFi Stadium

Los Chargers de Los Ángeles reciben a los Raiders de Las Vegas en un duelo divisional de la AFC Oeste en el SoFi Stadium (Inglewood, California), durante la segunda jornada de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar a las 14:05 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

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Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

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Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vista múltiple : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla. Ideal para las ajetreadas noches de domingo con varios partidos simultáneos.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; el «Ultimate», hasta 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders

Noticias del equipo de Los Angeles Chargers

Los Chargers buscan recuperarse de la derrota en la Semana 1 ante los Cardinals, pero lidian con lesiones clave en la línea ofensiva y la secundaria.

Ladd McConkey (WR) – Duda : El receptor sufrió un fuerte golpe en el pecho en la primera jornada que le provocó lesiones en las costillas. Se perdió los entrenamientos del miércoles y jueves, pero volvió el viernes con actividad limitada. Su disponibilidad se decidirá en el último momento.

Deane Leonard (DB) — Duda : Refuerzo clave para los equipos especiales, se ha ejercitado limitado por una lesión abdominal, con opciones de debutar.

Trey Pipkins III (T) – BAJA : Lesión de rodilla; no ha entrenado y será reemplazado por Kayode Awosika en la línea titular.

Elijah Molden (DB) – BAJA : El safety se pierde el partido por lesión en el isquiotibial; Tony Jefferson será titular.

Autorizados: Khalil Mack, Akheem Mesidor (pantorrilla), Derius Davis (pantorrilla), Teair Tart (tobillo) y Dalvin Tomlinson (tendón de la corva) han sido dados de alta y pueden jugar.

Noticias del equipo de los Raiders de Las Vegas

Tras vencer en la semana 1 a los Miami Dolphins, el equipo de Klint Kubiak busca su segundo triunfo, aunque aún duda sobre su principal amenaza aérea.

Brock Bowers (TE) – DUDOSO : Se perdió las sesiones del miércoles y jueves por una lesión de rodilla y solo participó de forma muy limitada el viernes; es poco probable que juegue. Michael Mayer será el tight end titular si Bowers descansa.

Darien Porter (CB) – BAJA : No se ha entrenado toda la semana por una lesión en el pie y ya fue descartado. El coordinador defensivo Rob Leonard recurrirá a los novatos Hezekiah Masses o Jermod McCoy como titulares en la secundaria.

Aidan O’Connell (QB) – Dudoso : Se perdió los entrenamientos de fin de semana por motivos personales y no viajó a Los Ángeles, por lo que es muy improbable que sea el tercer mariscal de campo de emergencia.

Apto para jugar : El explosivo corredor novato Ashton Jeanty, que lideró las jugadas en la semana 1, superó un problema de tobillo, entrenó con normalidad y fue nombrado capitán para la semana 2.



