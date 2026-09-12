Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre Los Angeles Chargers y Arizona Cardinals: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre Los Angeles Chargers y Arizona Cardinals

13 sept 2026 - 16:25 SoFi Stadium

Los Chargers de Los Ángeles recibirán a los Cardinals de Arizona en el SoFi Stadium (Inglewood, California) el domingo 13 de septiembre, en la primera jornada de la temporada regular de la NFL 2026. El partido comenzará a las 14:25 (CDT).

Cómo ver el partido entre Los Angeles Chargers y Arizona Cardinals

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Compartir pantalla con vistas múltiples : los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

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Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Los Angeles Chargers contra Arizona Cardinals

El encuentro marca un cambio estratégico para ambos equipos: debut de la renovada plantilla de Los Angeles Chargers de Jim Harbaugh, con el coordinador ofensivo Mike McDaniel, contra los Arizona Cardinals del nuevo entrenador jefe Mike LaFleur.

Noticias del equipo de Los Angeles Chargers

Los Chargers llegan a la semana 1 con una plantilla relativamente sana y optimismo tras una profunda renovación en la pretemporada.

La gran noticia: el mariscal de campo del Pro Bowl, Justin Herbert, está recuperado y listo para liderar una ofensiva renovada. El tackle izquierdo estrella, Rashawn Slater, también jugará y aportará protección clave ante la presión de los Cardinals.

El coordinador ofensivo Mike McDaniel usará un grupo amplio de receptores liderado por Ladd McConkey y Quentin Johnston, aunque advierte a los entrenadores de fantasy que tengan paciencia con la rotación de alas cerradas.

Informe de lesiones:

Deane Leonard (CB) : No ha entrenado (DNP) varios días por lesión abdominal; es duda.

Keaton Mitchell (RB) : Participación limitada por problemas en los isquiotibiales; ya ha vuelto a entrenar.

Tuli Tuipulotu (LB) y Brenen Thompson (WR) : participación limitada por lesiones de cadera.

Khalil Mack (LB) y R.J. Mickens (S) : Mack entrenó al 100 % tras un descanso programado para veteranos, y Mickens se recuperó de su tobillo y ya trabaja sin limitaciones.

Noticias del equipo de los Arizona Cardinals

Los Cardinals inician una nueva era bajo Mike LaFleur y buscarán un juego terrestre físico para enfrentar a la sólida defensa de los Chargers.

La gran novedad es que estrenarán tres titulares en la línea ofensiva; su cohesión será clave para neutralizar a la línea defensiva de los Chargers.

En el backfield, el novato estrella Jeremiyah Love —tercera elección global del draft— sigue limitado por un esguince de tobillo alto y tiene un 50 % de probabilidades de jugar; de no hacerlo, Tyler Allgeier sería el RB1.

Actualizaciones del parte de lesiones:

Isaiah Adams (OG) : El guardia derecho titular se perdió el entrenamiento por una lesión de rodilla y probablemente se pierda el debut. Jon Gaines II sería titular en su lugar.

Dadrion «Rabbit» Taylor-Demeson (S) : Bajas por lesión en las costillas; pasó a «no participante» el jueves.

Josh Sweat (LB) : Volvió con participación limitada tras un problema de rodilla y un día de descanso, lo que supuso un gran impulso para la defensa.

Garrett Williams (CB) : Participación limitada por lesión en el tendón de Aquiles.



