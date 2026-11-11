Cómo ver el Noruega contra Gales con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

Noruega recibe a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo en la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League. Ambas selecciones buscan mejorar su posición en el grupo A4 antes de que termine esta ventana de partidos.

La Noruega de Staale Solbakken ha tenido problemas para mantener la regularidad en esta edición de la Nations League: solo ha conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos de grupo. Necesita sumar puntos para evitar acabar última de grupo.

La Gales de Craig Bellamy llega a Oslo tras vencer a Noruega por 2-1 en el partido de octubre, un resultado que le dio motivos para confiar de cara a este nuevo enfrentamiento. Gales ocupa el tercer puesto del grupo, pero aún no está a salvo del descenso.

Noruega ha encajado goles con facilidad en sus últimos partidos, y Gales intentará aprovechar esa debilidad a domicilio. Sin embargo, la selección galesa también tendrá que lidiar con sus propias carencias defensivas.

La situación del grupo A4 da aún más importancia a este encuentro. Portugal ya se ha asegurado una plaza en cuartos de final y lucha por el primer puesto, mientras que las selecciones que tiene por debajo pelean por evitar el descenso. Cada punto cuenta tanto para Noruega como para Gales.

El equipo de Bellamy ha demostrado que puede competir a este nivel, y una segunda victoria ante Noruega en seis semanas reforzaría considerablemente sus opciones de permanencia en la Nations League.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Noruega contra Gales, incluidos el horario de inicio, las novedades de las selecciones y su estado de forma reciente.

Novedades de las selecciones y convocatorias