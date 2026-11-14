¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
UEFA Nations League C
team-logoChipre
Alphamega Stadium
team-logoMontenegro
¡Mira aquí! Sky Sports
Con la colaboración de

Sigue en directo el Chipre-Montenegro hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Chipre vs Montenegro
Chipre
Montenegro
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver en directo hoy el Chipre-Montenegro de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Chipre-Montenegro con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

NordVPN

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar

Mira fútbol dondequiera
VPN segura y de alta velocidad
Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
Protege hasta 10 dispositivos a la vez
Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
Dirección IP dedicada
Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 6
Alphamega Stadium

Chipre recibe a Montenegro en el estadio Alphamega de Limassol en un partido del grupo 2 de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA con repercusiones directas en la parte alta de la clasificación.

Montenegro llega como líder del grupo y el equipo de Mirko Vucinic ha sido uno de los más regulares en esta edición de la Liga de Naciones. Ganó 2-1 a Letonia en la quinta jornada para mantener el primer puesto.

Chipre ocupa la segunda posición y llega a este partido tras empatar 1-1 con Armenia. El equipo de Apostolos Mantzios había cobrado impulso anteriormente en la competición con dos victorias consecutivas ante Armenia y Letonia, pero no pudo conservar la ventaja hasta el final en su último encuentro.

Ambas selecciones ya se han enfrentado en esta edición. Montenegro ganó 2-1 en Podgorica el 25 de septiembre, lo que da al equipo de Vucinic una ventaja psicológica de cara al partido de vuelta.

Una victoria permitiría a Montenegro abrir una distancia considerable con Chipre en lo más alto. Para la selección local, sumar menos de tres puntos supondría el riesgo de que el líder del grupo se escapase en un momento decisivo de la competición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Chipre-Montenegro.

Noticias de los equipos y convocatorias

Chipre contra Montenegro alineaciones probables

Manager

  • A. Mantzios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google