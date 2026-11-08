Cómo ver el Celta de Vigo contra el Levante con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

El Celta de Vigo recibe al Levante en Abanca Balaídos, en Vigo, el domingo 8 de noviembre, en un partido de LaLiga de gran importancia para dos clubes situados en extremos opuestos de la tabla.

El equipo de Claudio Giraldez ocupa la 12.ª posición en LaLiga e intentará poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas. La derrota por 3-0 en casa ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana dio paso a la eliminación de la Europa League a manos del Union Saint-Gilloise, por lo que el Celta tiene terreno que recuperar tanto en la competición nacional como en la continental.

El Levante llega en peor situación. El equipo de Luis Castro ocupa la 18.ª posición y ha perdido sus dos últimos partidos de LaLiga, en los que ha encajado siete goles. Una racha que en su momento parecía prometedora, incluida una victoria por 3-1 sobre el Athletic Bilbao, se ha venido abajo desde entonces, y el viaje a Vigo ofrece poco consuelo.

Los precedentes entre ambos añaden interés. El Levante ganó el duelo más reciente por 2-3 en Balaídos en mayo de 2026, un resultado que dará confianza a la plantilla de Castro pese a sus dificultades actuales. El Celta querrá volver a hacer valer su condición de local.

Con la lucha por evitar el descenso tomando forma en la parte baja de la tabla y el Celta necesitado de puntos para alejarse del peligro, este parece un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo en directo.

A continuación figuran las opciones de televisión y streaming en directo para ver el Celta de Vigo contra el Levante. Si viajas al extranjero o te encuentras con restricciones geográficas, un servicio VPN como ExpressVPN puede ayudarte a acceder a tu plataforma de streaming habitual desde cualquier lugar.

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