Cómo ver el Cádiz vs Real Oviedo con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 7 nov 2026 - 10:15 JP Financial Estadio

El Cádiz recibe al Real Oviedo en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos clubes, situados en extremos opuestos de la tabla.

El equipo de Albert Celades ocupa la 20.ª posición y necesita puntos con urgencia. Su último partido de liga terminó con una derrota por 2-1 ante el Mallorca y, tras perder tres de sus últimos cuatro encuentros de Segunda División, la presión en la zona baja va en aumento.

La victoria sobre el Xerez en la Copa del Rey el mes pasado supuso un breve respiro, pero al Cádiz le ha faltado regularidad en liga: encajó dos goles en cada una de sus recientes derrotas ante el Granada y el Mallorca.

El Real Oviedo llega en novena posición y también atraviesa una racha irregular. El equipo de Julian Calero empató 2-2 con el Almería y cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Numancia antes de perder 2-3 contra Las Palmas en su partido más reciente.

El Oviedo ha demostrado que puede marcar goles: le hizo tres al Eibar y sumó un punto en Almería. Sin embargo, le está costando mantener la portería a cero, ya que ha encajado goles en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Los precedentes entre ambos equipos añaden otro aliciente. El Cádiz lleva ventaja en los enfrentamientos recientes, aunque el Oviedo ganó 2-1 en el último duelo.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Cádiz vs Real Oviedo, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

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