Siga en vivo la presentación de Mendy como jugador del Real Madrid

El lateral izquierdo hará la competencia a Marcelo y se establece como una opción de futuro para los blancos

El presenta este miércoles 19 de junio a Ferland Mendy como nuevo jugador del conjunto blanco. El defensa firmará su contrato antes de comparecer junto a Florentino Pérez en el palco del Santiago Bernabéu.

En Goal puedes seguir todos los actos de la presentación de Mendy en vivo aquí:

¿QUIÉN ES MENDY?

Es una petición de Zidane, a quien Reguilón no le parecía suficiente para competir con Marcelo. Tras una mala temporada del brasileño, era necesario encontrar un jugador completo, físicamente potente, con proyección ofensiva -pero no exclusivamente de banda- y con capacidad para no perder la espalda. Ese es Ferland Mendy.

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO

Mendy ha pasado el trámite. Hubo dudas por un problema de cadera, pero el reconocimiento médico en la clínica de La Moraleja no ha hecho saltar las alarmas.

YA HA FIRMADO Y HABLA EN EL PALCO

Ya tiene su primera camiseta blanca del Real Madrid. Mendy sigue la liturgia, le han dado la zamarra, de nuevo sin dorsal, y se hace la fotografía de rigor con el presidente del Real Madrid. Las 13 Champions le observan. Ahora ya pasa al palco para los discursos protocolarios.

