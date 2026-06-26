Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Siete equipos europeos y uno árabe avanzan a la segunda fase del Mundial, según la FIFA

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
Turquía vs USA
Turquía
USA
Paraguay vs Australia
Paraguay
Australia
Brazil
Japan
Japan vs Suecia
Suecia
Países Bajos
Marruecos
México
Turquía
EE. UU.
Paraguay
Australia
Japón
Suecia

Ocho selecciones quedan eliminadas prematuramente... y la lucha por 13 plazas

Diecinueve selecciones han avanzado a la segunda ronda del Mundial 2026 (fase de 32), entre ellas siete europeas y un único representante árabe: Marruecos.

Tras la segunda jornada de la tercera ronda de la fase de grupos, se sumaron seis selecciones: Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia y Australia.

Según la FIFA, los clasificados son:

Grupo A: México y Sudáfrica.

Grupo 2: Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina.

Grupo 3: Brasil – Marruecos.

Grupo 4: Estados Unidos – Australia.

Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo 6: Países Bajos – Japón – Suecia.

Grupo 9: Francia – Noruega.

Grupo 10: Argentina.

Grupo XI: Colombia.

Quedan 13 plazas para dieciseisavos, que se definirán en las próximas 48 horas.

Dieciséis equipos ya están en la siguiente ronda como primeros o segundos de grupo, y tres —Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Suecia— avanzaron como mejores terceros. Quedan cinco cupos por definir.

Ocho selecciones ya están eliminadas: República Checa, Catar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Jordania y Panamá.

Lee también:

Cálculos confusos... ¿Por qué la victoria de Sudáfrica supone una sorpresa impactante para Argelia y Senegal?

Anuncios